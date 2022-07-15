Датская Danfoss продала бизнес в России и Белоруссии

Датский производитель холодильной техники Danfoss подписал соглашение о продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии местным операторам, а далее уйдет с рынка, следует из пресс-релиза.

«Компания Danfoss подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ и Белоруссии местному руководству. После завершения сделки Danfoss больше не будет работать в РФ и Белоруссии», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Закрытие сделки ожидается в сентябре 2022 года. Danfoss работала в РФ с 1993 года. Годовой объем продаж в РФ составляет более 20 млрд рублей.

Ранее рынок РФ покинул финский производитель лифтов и эскалаторов Kone. Также итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение уйти из России.

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