 

В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска

15.07.2022, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинским военнослужащим дана команда на отход из Северска. Прежде всего у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог», – сказал Марочко в беседе с РИА «Новости».

Он пояснил, что рельеф местности позволяет им отходить скрытно, но говорить о «безопасном отходе» уже нельзя, так как союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта.

Марочко добавил, что у бойцов ВСУ получится выходить из города лишь малыми группами. Почти все пути отхода перекрыты, они полностью в зоне огневого поражения.

Ранее Марочко рассказал, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска. По его словам, ВСУ принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07.20 / Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

27.08.20 / Три человека стали жертвами урагана «Лаура» в США

12.12.20 / Житель Франции выиграл в лотерею €200 млн. Это рекордный джекпот

01.09.21 / В Литве в ближайшие недели начнут делать третью прививку от COVID-19 всем желающим

04.11.20 / В Италии вводят комендантский час из-за роста количества пациентов с COVID-19

02.01.22 / В Днепре задержали пьяного водителя, устроившего ДТП с четырьмя авто, в котором пострадал двухлетний ребенок – полиция

25.08.20 / «Ростех» представил уникальную технологию производства двигателей

01.10.21 / “Лучше не знать регламент, чем защищать Медведчука”. Арахамия объяснил сбор подписей об отставке Разумкова “маленькими мелочами”

07.09.21 / При опрокидывании судна под Мурманском погиб человек

14.01.22 / Смартфон Redmi Note 11 в Европе окажется дороже, чем в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика