В Европарламенте предложили запретить деятельность логопедов за насилие над детьми

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15.07.2022, 19:32, Разное
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В Европарламенте предложили ввести полный запрет на логопедические занятия с детьми. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам детей при организации, главный ювенальный инспектор ЕС Регина Мазох. 

«Занятие с логопедом представляет собой настоящую пытку. Детей фактически часами мучают ради правильного произношения букв. Всё происходит совершенно без их согласия», – заметила парламентарий.

От таких занятий нет никакой практической пользы, уверена она. Если лет 10-15 назад без навыков правильной речи нельзя было работать, например, в СМИ, то сегодня, благодаря европейской политике инклюзивности, дефекты речи наоборот приветствуются.

В предложенном законе говорится о необходимости полностью убрать логопедов из европейского реестра профессий и запретить родителям заниматься с детьми постановкой правильной речи. Возложить контроль за соблюдением закона рекомендовано на ювенальных инспекторов.

«Для объективного контроля необходимо создать реестр картавых детей. Ювенальный инспектор будет регулярно посещать их и проверять их речь. Если будут обнаружены значительные улучшения, на родителей заведут дело с вероятным изъятием ребёнка. Такие дети будут передаваться на воспитание до достижения совершеннолетия заикающимся или глухонемым родителям», – заключила Мазох.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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