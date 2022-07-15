Compact – несмотря на санкции, РФ перевыполнила план по продажам нефти и газа за первое полугодие

Несмотря на несколько пакетов санкций ЕС, Западу не удалось оставить на экономике РФ «даже царапины», считает Compact. По данным Минфина, только за первое полугодие 2022 г. в российскую казну уже поступило 66% от общего объёма ожидаемых нефтегазовых доходов за год — и эта цель была достигнута с лёгкостью. Как отмечает издание, в конечном итоге Запад рискует проиграть экономическую войну, легкомысленно развязанную им самим.



AP

Через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «не могла держать язык за зубами». После принятия первого пакета санкций ЕС в отношении РФ она заявила: «Это погубит Россию. Мы наносим удар по путинской системе там, где по ней нужно ударить, — не только экономически и финансово, но и по центру её власти», — передаёт Compact.

Тогда Бербок рассуждала о подготовке «полной экономической и политической изоляции российского режима». С тех пор страны ЕС ввели второй, третий и четвёртый пакеты санкций, но это не изменило того факта, что Запад, вероятно, «не оставил даже царапины» на экономике России.

По данным российского Минфина, профицит федерального бюджета РФ за первое полугодие 2022 года составил рекордные €23 млрд. В первую очередь это связано с резким ростом цен на нефть и газ, что «ещё раз показывает, что западные санкции имеют прямо противоположный запланированному эффект». Только за первое полугодие 2022 года в российскую казну уже поступило 66% от общего объёма ожидаемых нефтегазовых доходов за год — эта цель была достигнута с лёгкостью.

Как отмечает издание, ни один авторитетный немецкий политик больше не рассуждает о введении эмбарго на российский газ — на контрасте с первыми неделями после начала спецоперации. Вместо этого и представители бизнеса, и правительство Германии «дрожат от страха» из-за разрушительных последствий прекращения поставок газа из России.

Известный израильский историк Мартин ван Кревельд, ещё несколько недель назад веривший в возможность военной победы Украины, тем временем изменил своё мнение. И отсутствие эффекта от западных санкций является одной из причин переоценки ситуации.

«Рубль, находившийся на грани обвала после начала конфликта, достиг семилетнего максимума по отношению к доллару и продолжает расти. Благодаря сокращению импорта и стремительному росту цен на энергоносители в российский бюджет поступает больше денег, чем когда-либо прежде. Экономические последствия конфликта для Запада намного тяжелее, чем предполагалось ранее. Спасти Украину от попадания в лапы РФ гораздо сложнее, чем организовать операцию в Афганистане. Инфляция по обе стороны Атлантики выше, чем когда-либо с 1980 года. В частности, в вопросе энергоресурсов, в которых РФ всё больше отказывает Европе, существует угроза не просто роста неопределенности, а реальной катастрофы», — пишет ван Кревельд.

Запад рискует проиграть экономическую войну, легкомысленно развязанную им самим. Ошибочные выводы, сделанные в последние недели и месяцы, вновь демонстрируют «опасную наивность политического класса», отмечает Compact.