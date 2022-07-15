Посол заявил, что аргентинский бизнес открыт для сотрудничества с Россией

Дмитрий Феоктистов, посол РФ в Буэнос-Айресе, заявил, что аргентинские бизнесмены открыты для активизации сотрудничества с Россией.

“Аргентинские предприниматели хотят и могут продолжать торговлю с Россией и открыты для этого”, – сказал посол. Посол заявил, что они заинтересованы в этом так же, как и мы, в эфире телеканала “Россия 24”.

“Они всегда продавали нам больше, чем покупали. 90% их продукции было сельскохозяйственной, а 80% – нефть и другие продукты”. Дипломат заявил, что Аргентина должна понять, как создать новые логистические и финансовые цепочки для позитивного прогресса.

Он отметил, что существуют некоторые логистические и финансовые проблемы, которые возникли после введения санкций против России. Так, экспорт Аргентины в Россию сократился на 50%, а импорт из РФ – на 30%. Но это не значит, что все рухнуло. Несмотря на некоторые сокращения, аргентинцы по-прежнему готовы работать”. Феоктистов рассказал, что аргентинские предприниматели постоянно звонят в наше посольство и интересуются новыми способами работы с Россией.

Он отметил, что в ближайших планах – создание двустороннего межправительственного комитета по торгово-экономическому и научному сотрудничеству. Дипломат сказал: “Я верю, что мы сможем найти все эти пути”.