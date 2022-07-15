Министерство финансов рассмотрит вопрос о капитализации банков в ближайшее время

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, вопрос о докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце или начале следующего года.

Сейчас же принимать какие-либо решения рано. Когда Моисеева спросили журналисты, изменилась ли позиция Министерства финансов относительно необходимости увеличения капитализации банков, Моисеев ответил, что очевидно, что банковской системе не хватает капитала.