 

Министерство финансов рассмотрит вопрос о капитализации банков в ближайшее время

15.07.2022, 19:00, Разное
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По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, вопрос о докапитализации российских банков может быть рассмотрен в конце или начале следующего года.
Сейчас же принимать какие-либо решения рано. Когда Моисеева спросили журналисты, изменилась ли позиция Министерства финансов относительно необходимости увеличения капитализации банков, Моисеев ответил, что очевидно, что банковской системе не хватает капитала.



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