Скандалы: Борьба за капитал
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Зачем Казахстан переманивает зарубежный бизнес из России
На фоне исхода зарубежных компаний из России Казахстан решил вступить в «борьбу за инвестиционный капитал». Глава республики Касым-Жомарт Токаев пригласил иностранный бизнес, покинувший Россию, релоцироваться в Казахстан — в этом он увидел большую пользу для своей страны. От этого решения выиграют и остальные стороны, говорят эксперты, в том числе, Россия, которая продолжит получать привычные товары из Казахстана. Однако решатся ли на подобный риск компании в сегодняшних санкционных реалиях — большой вопрос.
История вопроса
Власти Казахстана уже не в первый раз говорят, что ждут у себя ушедший из России бизнес. В марте с предложением о релокации к зарубежным компаниям обратился замглавы местного МИД Роман Василенко.
«Если появится новый железный занавес, мы не хотим быть за ним», — приводит его слова издание Al Jazeera. Василенко сказал, что иностранный бизнес не должен приходить в Казахстан исключительно с целью избежать антироссийских санкций. «Все компании с хорошей репутацией, которые хотят переместить свое производство сюда, приветствуются», — заверил он.
В четверг, 14 июля, этот тезис подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Правительству следует создать благоприятные условия для их (покинувших Россию компаний — Прим. ред.) релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — цитирует его ТАСС.
При этом в мае Токаев обращался с таким призывом к коллегам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в который помимо Казахстана и РФ входят Белоруссия, Армения и Киргизия. «Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕЭАС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка», — отмечал глава государства.
Тогда он предложил сформировать комфортные условия для релокации бизнеса в ЕАЭС, заложив на эту работу 12 месяцев. «Промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года», — сказал Токаев.
Зарубежный бизнес в Казахстане
По подсчетам Йельского университета, с конца февраля Россию покинули или приостановили деятельность в ней более 1000 компаний. Токаев привел несколько другие цифры. «Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — сказал он.
Казахстан стал популярным направлением релокации. По данным Finprom, к концу мая число действующих в республике иностранных предприятий выросло на 12,7%, до 25 тысяч. При этом всплеск притока зарубежного бизнеса начался марте, вскоре после начала спецоперации РФ на Украине.
В марте количество зарубежных компаний в Казахстане выросло на 3,3%, в апреле и мае — на 4% каждый месяц. Это максимальное значение за последние годы. Например, в 2021 году в среднем в месяц этот показатель рос чуть более чем на 1%.
Всего к концу мая в Казахстане было зарегистрировано 40,2 тысячи иностранных юрлиц. В эту цифру также входят их филиалы и филиалы зарубежных юрлиц с иностранным участием.
Кто релоцируется в Казахстан?
Активнее всего в Казахстан в последнее время релоцировался российский бизнес. С января по май количество зарегистрированных иностранных юрлиц в республике выросло на 2,4 тысячи. Из них 1,6 тысячи пришлось на Россию. В тройку активнее всего перевозящих в Казахстан свой бизнес стран также вошли Узбекистан (+205 компаний за пять месяцев) и Белоруссия (+120 компаний). За ними следуют Турция (+110 компаний) и Китай (+91 компания).
На конец мая в Казахстане работало чуть больше 13 тысяч российских компаний. В этом смысле, по данным исследования, за Россией с большим отрывом следуют:
- Турция (4880 компаний),
- Китай (3068),
- Кыргызстан (2773),
- Узбекистан (2425).
Западные компании пока неоднозначно смотрят на Казахстан как на площадку для размещения предприятий. Так, за пять месяцев года республику покинули пять немецких, семь британских, три голландских и 16 южнокорейских компаний. В то же время американский бизнес, напротив, нарастил свое присутствие в стране — с января по май США зарегистрировали в Казахстане 13 компаний.
Данных о том, какие именно компании после февральских событий перевезли офис в Казахстан, крайне мало. В конце июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин говорил о «большой работе по релокации зарубежных IT-компаний» в стране.
«Казинформ» со ссылкой на чиновника писал, что в республику, в частности, релоцированы разработчики игр Playrix, Nexters и Mytona, сервис пассажирских перевозок InDriver и сервис бронирования онлайн-туров Level Travel. Однако все это российские компании или зарубежные, но с российскими корнями.
Выгода для всех трех сторон
Идея Казахстана «приютить» у себя бежавший из России бизнес понятна, заявил в разговоре с «Компанией» Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития. По его словам, никакой политической самостоятельности Казахстана в ущерб России в этом решении нет.
«Казахстан действует в пользу укрепления евразийской интеграционной модели. Если компании хотят сохранять за собой российский рынок, не подпадая под санкции и расширяя свои возможности на рынке евразийского экономического пространства, то это нормальный шаг», — Никита Масленников
По словам экономиста, Россия от этого решения только выигрывает, особенно в ситуации, когда импортозамещение пока не заработало в полной мере. С ним согласен и политолог Павел Салин.
«Есть намек на то, что Казахстан готов стать посредником в сером импорте в Россию. Но здесь нужно смотреть на каждый конкретный случай», — отмечает он.
Релокация в Казахстан выгодна и другим участникам процесса, говорит Масленников. Он отметил, что зарубежный бизнес сможет поставлять из республики товары по всем льготным режимам, которые введены для инвестиционного импорта в РФ. Казахстан же получит дополнительные налоговые выплаты, а также может потребовать развивать что-либо на своей территории или обеспечить в нее трансфер зарубежных технологий.
«Вопрос только в том, готов ли бизнес работать с казахстанской юрисдикцией, понимая, что он все равно остается под неким риском вторичных санкций. Но здесь могут быть разного рода схемы. Например, из Казахстана товар будут продавать в Узбекистан, а оттуда — уже в Россию», — предположил Масленников.
«Это не делает Казахстану чести»
Вряд ли релокация в Казахстан будет пользоваться большой популярностью у зарубежного бизнеса, говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что местные законы подразумевают наличие казахского партнерства в иностранном бизнесе. «Далеко не все компании будут готовы включать в состав акционеров казахских представителей», — считает эксперт.
По его словам, зарубежный бизнес найдет формы, которые позволят ему остаться на территории России. Однако Казахстан здесь «совершенно ни при чем».
Руководство Казахстана в последнее время действует «как минимум непоследовательно», говорит Мухин. Еще недавно власти страны заявляли, что опасаются вторичных санкций. Теперь же они приглашают к себе бизнес «с явным намеком, что это поможет зарубежным компаниям работать в РФ».
«Казахстан пытается воспользоваться затруднительной ситуацией, в которую попала Россия, и это вообще не делает ему чести. Исходя из наших партнерских отношений, логично было бы, чтобы Казахстан сам оказывал поддержку российской экономике, но этого не происходит. А все остальное — это попытка проявить какую-то хитрость, изворотливость, и смотрится это, честно говоря, не очень», — заключил политолог.
Полина Матюхина, Мария Алексеева
Оригинал материала: “Компания”
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