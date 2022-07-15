Скандалы: Борьба за капитал

Зачем Казахстан переманивает зарубежный бизнес из России

На фоне исхода зарубежных компаний из России Казахстан решил вступить в «борьбу за инвестиционный капитал». Глава республики Касым-Жомарт Токаев пригласил иностранный бизнес, покинувший Россию, релоцироваться в Казахстан — в этом он увидел большую пользу для своей страны. От этого решения выиграют и остальные стороны, говорят эксперты, в том числе, Россия, которая продолжит получать привычные товары из Казахстана. Однако решатся ли на подобный риск компании в сегодняшних санкционных реалиях — большой вопрос.

История вопроса

Власти Казахстана уже не в первый раз говорят, что ждут у себя ушедший из России бизнес. В марте с предложением о релокации к зарубежным компаниям обратился замглавы местного МИД Роман Василенко.

«Если появится новый железный занавес, мы не хотим быть за ним», — приводит его слова издание Al Jazeera. Василенко сказал, что иностранный бизнес не должен приходить в Казахстан исключительно с целью избежать антироссийских санкций. «Все компании с хорошей репутацией, которые хотят переместить свое производство сюда, приветствуются», — заверил он.

В четверг, 14 июля, этот тезис подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Правительству следует создать благоприятные условия для их (покинувших Россию компаний — Прим. ред.) релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — цитирует его ТАСС.

При этом в мае Токаев обращался с таким призывом к коллегам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), в который помимо Казахстана и РФ входят Белоруссия, Армения и Киргизия. «Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕЭАС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка», — отмечал глава государства.

Тогда он предложил сформировать комфортные условия для релокации бизнеса в ЕАЭС, заложив на эту работу 12 месяцев. «Промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года», — сказал Токаев.

Зарубежный бизнес в Казахстане

По подсчетам Йельского университета, с конца февраля Россию покинули или приостановили деятельность в ней более 1000 компаний. Токаев привел несколько другие цифры. «Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — сказал он.

Казахстан стал популярным направлением релокации. По данным Finprom, к концу мая число действующих в республике иностранных предприятий выросло на 12,7%, до 25 тысяч. При этом всплеск притока зарубежного бизнеса начался марте, вскоре после начала спецоперации РФ на Украине.

В марте количество зарубежных компаний в Казахстане выросло на 3,3%, в апреле и мае — на 4% каждый месяц. Это максимальное значение за последние годы. Например, в 2021 году в среднем в месяц этот показатель рос чуть более чем на 1%.

Всего к концу мая в Казахстане было зарегистрировано 40,2 тысячи иностранных юрлиц. В эту цифру также входят их филиалы и филиалы зарубежных юрлиц с иностранным участием.

Кто релоцируется в Казахстан?

Активнее всего в Казахстан в последнее время релоцировался российский бизнес. С января по май количество зарегистрированных иностранных юрлиц в республике выросло на 2,4 тысячи. Из них 1,6 тысячи пришлось на Россию. В тройку активнее всего перевозящих в Казахстан свой бизнес стран также вошли Узбекистан (+205 компаний за пять месяцев) и Белоруссия (+120 компаний). За ними следуют Турция (+110 компаний) и Китай (+91 компания).

На конец мая в Казахстане работало чуть больше 13 тысяч российских компаний. В этом смысле, по данным исследования, за Россией с большим отрывом следуют:

Турция (4880 компаний),

Китай (3068),

Кыргызстан (2773),

Узбекистан (2425).

Западные компании пока неоднозначно смотрят на Казахстан как на площадку для размещения предприятий. Так, за пять месяцев года республику покинули пять немецких, семь британских, три голландских и 16 южнокорейских компаний. В то же время американский бизнес, напротив, нарастил свое присутствие в стране — с января по май США зарегистрировали в Казахстане 13 компаний.

Данных о том, какие именно компании после февральских событий перевезли офис в Казахстан, крайне мало. В конце июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин говорил о «большой работе по релокации зарубежных IT-компаний» в стране.

«Казинформ» со ссылкой на чиновника писал, что в республику, в частности, релоцированы разработчики игр Playrix, Nexters и Mytona, сервис пассажирских перевозок InDriver и сервис бронирования онлайн-туров Level Travel. Однако все это российские компании или зарубежные, но с российскими корнями.

Выгода для всех трех сторон

Идея Казахстана «приютить» у себя бежавший из России бизнес понятна, заявил в разговоре с «Компанией» Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития. По его словам, никакой политической самостоятельности Казахстана в ущерб России в этом решении нет.

«Казахстан действует в пользу укрепления евразийской интеграционной модели. Если компании хотят сохранять за собой российский рынок, не подпадая под санкции и расширяя свои возможности на рынке евразийского экономического пространства, то это нормальный шаг», — Никита Масленников

По словам экономиста, Россия от этого решения только выигрывает, особенно в ситуации, когда импортозамещение пока не заработало в полной мере. С ним согласен и политолог Павел Салин.

«Есть намек на то, что Казахстан готов стать посредником в сером импорте в Россию. Но здесь нужно смотреть на каждый конкретный случай», — отмечает он.

Релокация в Казахстан выгодна и другим участникам процесса, говорит Масленников. Он отметил, что зарубежный бизнес сможет поставлять из республики товары по всем льготным режимам, которые введены для инвестиционного импорта в РФ. Казахстан же получит дополнительные налоговые выплаты, а также может потребовать развивать что-либо на своей территории или обеспечить в нее трансфер зарубежных технологий.

«Вопрос только в том, готов ли бизнес работать с казахстанской юрисдикцией, понимая, что он все равно остается под неким риском вторичных санкций. Но здесь могут быть разного рода схемы. Например, из Казахстана товар будут продавать в Узбекистан, а оттуда — уже в Россию», — предположил Масленников.

«Это не делает Казахстану чести»

Вряд ли релокация в Казахстан будет пользоваться большой популярностью у зарубежного бизнеса, говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что местные законы подразумевают наличие казахского партнерства в иностранном бизнесе. «Далеко не все компании будут готовы включать в состав акционеров казахских представителей», — считает эксперт.

По его словам, зарубежный бизнес найдет формы, которые позволят ему остаться на территории России. Однако Казахстан здесь «совершенно ни при чем».

Руководство Казахстана в последнее время действует «как минимум непоследовательно», говорит Мухин. Еще недавно власти страны заявляли, что опасаются вторичных санкций. Теперь же они приглашают к себе бизнес «с явным намеком, что это поможет зарубежным компаниям работать в РФ».

«Казахстан пытается воспользоваться затруднительной ситуацией, в которую попала Россия, и это вообще не делает ему чести. Исходя из наших партнерских отношений, логично было бы, чтобы Казахстан сам оказывал поддержку российской экономике, но этого не происходит. А все остальное — это попытка проявить какую-то хитрость, изворотливость, и смотрится это, честно говоря, не очень», — заключил политолог.

Полина Матюхина, Мария Алексеева

Оригинал материала: “Компания”