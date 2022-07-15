 

Мнение: Почему США призвали американцев покинуть Украину?

15.07.2022, 18:40, Разное
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Сегодня, 15 июля в Госдуме пройдет внеочередное пленарное заседание, для проведения которого депутатов экстренно отозвали из отпусков.

Что собираются решать депутаты на внеочередном заседании, за что будут скоропостижно голосовать, не анонсировалось. По всей видимости, это секретная информация, известная очень узкому кругу персон.

А накануне посольство США на Украине разместило на своем официальном сайте сообщение, в котором призвало граждан США немедленно покинуть Украину.

Дословно: «Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно…»
Отсюда

Что происходит? США просто нагнетают? На всякий  случай, превентивно?  Или прознали что-то такое, чего пока не знают ни россияне, ни украинцы?

На снимке: посольство США в Киеве, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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