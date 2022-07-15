Мнение: О критической ситуации в России… Самый бесспорный признак?

К сожалению, всё происходит очень быстро. Гораздо быстрее, чем полагали не только оптимисты, «не исключавшие» нечто подобное в отдалённом будущем, но даже и пессимисты, втайне ожидавшие именно «чего-то такого»…

Короче, ни курс доллара, вообще оторванный от реальности, ни снижение цен, во многом объяснимое сезонностью, не должны вводить в заблуждение. На самом деле, #Россия уверенно шагает в «неизбежное» по наихудшему сценарию из возможных.

Просто в это многим не хочется верить, а потому этого им и не хочется видеть.

Но с фактами не поспоришь…

А суть в том, что началось заклание «священной коровы». Службы государевой.

В России сократили порядка 30 тысяч чиновников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

Глава российского правительства отметил, что была проведена административная реформа с учётом всех федеральных органов исполнительной власти. «И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тыс. государственных служащих», — заявил он.

ОК, некоторые могут воспринять эти слова так, будто известный «цифровизатор» превратился в «оптимизатора» и просто навёл порядок в штатных расписаниях федеральных ведомств. Обещал — сделал.

Но тут важно, что программа «перенастройки» федеральных министерств и ведомств была анонсирована ещё в благостное время. Теперь ситуация изменилась. Но сокращения продолжились. И оказались масштабными. 30 тыс. чел., а на самом деле почти 32 тыс., — это примерно каждый пятнадцатый госслужащий, так как речь идёт о сокращении только федеральных органов исполнительной власти. Численность работников ФОИВов на 2020 год (более свежих данных пока нет) была 484 тыс. чел. И это самое крупное сокращение чиновничества за последние 10 лет.

Однако, хуже другое. В непростые времена именно госслужба была тем якорем, который удерживал рынок труда от массовой безработицы. «Высвобожденные» в #кризис работники, пусть и не сразу, пусть и с потерями, трудоустраивались на тёплые места государевых слуг. И, в общем, не роптали. Теперь же такая опция сходу закрыта «мишустинской оптимизацией», хотя ни #бюджет, ни #экономика не только толком, но даже и далеко ещё не в критической ситуации.

Или всё же уже — в критической?

Но тогда почему же так быстро?

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