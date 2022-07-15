 

Новый бизнес: Тимати прибрал к рукам известную сеть

15.07.2022, 18:26, Разное
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Два года назад Тимати перестал являться одним из учредителей Black Star, однако в некоторых направления бизнеса рэпер сохранил доли, а что-то и вовсе полностью перешло ему. Недавно же стало известно о том, что артист станет совладельцем компании Starbucks в России.

Тимати, прибравший к рукам известную сеть кофеен, разделит бизнес с ресторатором Антоном Пинским и холдингом “Синдика” сенатора Арсена Канокова. Сделка находится на стадии завершения. Новые владельцы получат 130 помещений, в которых работали около двух тысяч сотрудников. Также известно, что сеть сменит логотип и название.

Пока же бренд разрабатывается. Как пишет “Общественная служба новостей”, “Кофе – и точка” – один из вариантов названия сети. Также не исключено, чтоStarbucks в России могут переименовать в VKCoffee, сообщает телеканал “360”. Официальных заявлений по этому поводу не было.

Напомним, в прошлом месяце рестораны компании “Макдональдс”, ушедшей из России, были выкуплены и переименованы во “Вкусно – и точка”. Название подвергли критике. Новых владельцев даже заподозрили в плагиате. Остается надеяться, что обновленные кофейни Starbucks, одним из владельцем которых станет Тимати, начнут работу без скандалов.



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