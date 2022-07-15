Умер на тренировке – Личное мнение

По предварительным данным, во время тренировки умер 29-летний футболист Александр Козлов. Пишут, что оторвался тромб.

Парень был талантлив — его считали одним из лучших в своём поколении.



Фото: Соцсети

И вот — такое несчастье. Что меня вымораживает до ступора в таких ситуациях — ну как со спортсменом может произойти такое?

Понятно, что все под Б-гом ходим. Понятно, что у профессиональных спортсменов нагрузки дикие. Но 29 лет — это вообще что такое? Возраст?

Да и не первый случай, знаете ли. Сами видели, как футболисты падают вдруг на поле — совсем недавно ходил такой ролик с, не помню из какой страны, парнем. Но там, вроде как, выжил, хотя и было тоже что-то серьёзное.

Смотришь на такое и не понимаешь. Неужели спортсменов не обследуют с головы до пяток?

Дичь, иначе и не скажешь.

Ладно, тут ни на что я повлиять не могу, скажу вам: следите за здоровьем.

Перед тем, как начать тренировки — полное обследование. Уж сердце и сосуды — вот без этого близко не подходите к нагрузкам. Полное обследование и только после одобрения доктора — заниматься.

Большинство болезней современная медицина успешно лечит. Чем раньше выявить, тем легче будет.

Так возьмите, пройдите обследование и узнайте. А то всё думаете, что со здоровьем всё хорошо, а потом — ну, вот так.

Когда последний раз ЭКГ делали? А общий анализ крови? А вы знаете, что болезням пофиг на ваше мнение, что вы чувствуете себя молодыми?

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