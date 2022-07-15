 

ЕК намерена установить нормативы для стран ЕС по экономии газа

15.07.2022, 18:12, Новости дня
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Европейская комиссия (ЕК) установит конкретные и обязательные для исполнения целевые показатели по экономии газа для стран ЕС, заявили европейские дипломаты.

На европейском уровне угроза продолжительной остановки поставок газа из РФ «представляет настолько серьезную проблему», что сейчас обсуждается вариант с «предписанием целевых показателей по экономии» для стран-членов на эту зиму, передает ТАСС со ссылкой на газету Press.

Дипломаты сослались на статью 122 из Договора о функционировании Европейского союза. Из нее следует, что Совет ЕС по предложению ЕК может принимать меры, соответствующие экономической ситуации, если возникают значительные трудности со снабжением определенными продуктами.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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