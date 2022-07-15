 

Посла России вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР

15.07.2022, 18:12, Новости дня
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Российский посол в Лондоне Андрей Келин вызван в британский МИД в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике, сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития вызвало российского посла Андея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на территории, не контролируемой правительством части Украины», – цитирует заявление британского МИД ТАСС.

Келин встретится с высокопоставленным сотрудником МИД Тимом Барроу. Тот попросит, чтобы Россия прояснила статус, в котором находится Ури.

Между тем глава МИД Лиз Трасс заявила, что ее потрясли сообщения о смерти «гуманитарного работника», который находился в плену «у российских ставленников на Украине».

«Россия должна сполна за это ответить. Пол Ури был схвачен, когда выполнял гуманитарную работу. На Украине он пытался помогать населению страны», – сказала она.

Ранее сообщалось, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.

Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Британии Пола Ури.

Между тем в ДНР удивились заявлениям Лондона о «гуманитарной» деятельности умершего наемника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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