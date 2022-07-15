Пункт выдачи российских паспортов открылся в Алчевске в ЛНР

Третий в Луганской народной республике пункт выдачи российских паспортов открылся в Алчевске, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Пункт выдачи паспортов РФ расположен в доме №46 по улице Ленина, сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Заместитель министра – начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев отметил, что «усилия министерств внутренних дел Луганской народной республики и Российской Федерации по оптимизации процесса получения паспортов РФ жителями республики продолжаются».

Напомним, первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля, второй – в Антраците 10 июля.

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