Сердечки и ожерелье из бисера. Какие украшения сейчас в моде

Не только одежда, но и аксессуары создают неповторимый стиль, благодаря которому человек выражает свою индивидуальность. Чтобы всегда выглядеть стильно, нужно быть в тренде. Поэтому нужно знать, какие же украшения сейчас в моде.

Какие украшения популярны в этом сезоне

Раньше примитивные ожерелья из бисера считались детским украшением, а в этом сезоне они вполне неплохо вписались во взрослую моду. Особенно популярны украшения из пестрых бусин, которые нанизаны на нить хаотично или как-то систематизированы.

В конце 90-х – начале 2000-х появилась мода на несколько пирсингов в ушах. Сейчас этот тренд снова актуален. Причем стилисты предлагают сочетать серьги разных стилей – массивные и мелкие, грубые и нежные. Также устранены все табу на сочетания камней и металлов.

Также каждая уважающая себя модница должна носить браслет на лодыжке. Эта незначительная деталь делает девушку гораздо соблазнительнее. Причем неважно, что это будет – простая бисерная нить или дорогая ювелирная цепочка.

Украшения в форме сердечек – это то, что не выйдет из моды никогда. Классический вариант может быть выполнен из разных материалов и в разных стилях: от романтичного до панк-рока.

Еще одним модным аксессуаром этого сезона является массивное кольцо-печатка. Причем можно комбинировать сразу несколько таких украшений. Они очень выгодно смотрятся на хрупких дамских пальцах.