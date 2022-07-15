 

Белый дом отказался давать прогнозы по инфляции

15.07.2022, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, отказалась дать прогноз относительно того, насколько США придется бороться с высокой инфляцией. Она сослалась на “экспертов”, которые предсказывают, что она перейдет в “умеренную”.
Жан-Пьер заявила, что “эксперты считают, что инфляция станет умеренной” во время аудио-брифинга на борту самолета президента Обамы, направлявшегося в Саудовскую Аравию.

Жан-Пьер попросили дать оценку того, как долго США продержатся при высокой инфляции, и она сказала, что это следует оставить на усмотрение экспертов. Она сказала: “Я бы оставила это экспертам”.

Согласно отчетам, годовой уровень инфляции в США ускорился до 9,1 процента с 8,6 процента в мае 1981 года. Прогнозируемое увеличение до 8,8 процента оказалось невозможным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.22 / Мнение: Давос

22.02.22 / На учебе невзлюбили, из “Табакерки” выжили, а он скрыл внебрачную дочь: как живет сын Табакова

24.09.20 / Экс-подруга Тимати Алекса выходит замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который недавно стал отцом

21.11.20 / Русскоязычные СМИ о Карабахе

01.03.22 / Виржини Эфира: “В безумии нет и не может быть никаких ориентиров”

10.07.22 / Когда нет гардеробной: как организовать хранение одежды, если ее слишком много

21.03.22 / Honor 60 SE 5G с 12 Гб ОЗУ доступен для предварительного заказа в Китае

02.06.22 / WTimes – Байден признал, что его администрация не сумела предвидеть дефицита детских смесей в США

10.04.22 / Кандидат в президенты Франции – США сорвали проект Европы от Атлантики до Урала

06.04.21 / Российские СМИ о том, как армяне похитили и переправили в Армению «Искандеры»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика