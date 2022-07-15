Белый дом отказался давать прогнозы по инфляции

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, отказалась дать прогноз относительно того, насколько США придется бороться с высокой инфляцией. Она сослалась на “экспертов”, которые предсказывают, что она перейдет в “умеренную”.

Жан-Пьер заявила, что “эксперты считают, что инфляция станет умеренной” во время аудио-брифинга на борту самолета президента Обамы, направлявшегося в Саудовскую Аравию.

Жан-Пьер попросили дать оценку того, как долго США продержатся при высокой инфляции, и она сказала, что это следует оставить на усмотрение экспертов. Она сказала: “Я бы оставила это экспертам”.

Согласно отчетам, годовой уровень инфляции в США ускорился до 9,1 процента с 8,6 процента в мае 1981 года. Прогнозируемое увеличение до 8,8 процента оказалось невозможным.