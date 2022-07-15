 

В Омской области депутат привёз 20 ящиков водки жителям посёлка, пожаловавшимся на отсутствие водоснабжения

15.07.2022, 17:32, Разное
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Депутат Заксобрания Омской области необычным образом отреагировал на обращение жителей посёлка Казанщина, где из-за аварии уже третью неделю отсутствует водоснабжение.

Народный избранник вручил недовольным 20 ящиков водки.

После двенадцатого обращения жителей Казанщины по поводу отсутствия воды депутат Виктор Панфилов взял дело под свой личный контроль. На встречу с местными жителями он приехал на «Газели», из которой его помощники первым делом выгрузили алкоголь.

– Дорогие жители Казанщины! Я внимательно изучил все ваши обращения, где вы писали, что хотите пить. Мы вас в беде не бросим. Прошу принять от всех депутатов такой вот презент… Пейте на здоровье, — сказал он.

Местные жители с энтузиазмом восприняли подарок.

– Вот сразу видно, что человек думает о своих избирателях, о нашем многострадальном народе. Побольше бы таких честных и порядочных людей, как Виктор Дмитриевич, — похвалил депутата один из них.

Однако ликование местных продлилось недолго: уже на следующее утро от имени жителей Казанщины в Заксобрание было направлено письмо с требованием «прямо сегодня» восстановить водоснабжение посёлка или привезти ещё водки. Реакции на него не поступало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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