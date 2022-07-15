Скандалы: Точечный подход

В ЕС рассмотрят снятие санкций с отдельных россиян

Около 40 россиян уже оспорили введенные против них санкции. Одни сделали это, обратившись в Европейский суд, другие попытались урегулировать вопрос напрямую с Евросоюзом. Евросоюз задумался о точечном снятии санкций с некоторых россиян. Об этом со ссылкой на источники в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Поводом стали поступившие в ЕС обращения от ряда подсанкционных бизнесменов. Рассмотрев некоторые из них, юристы блока в Брюсселе обнаружили, что в некоторых случаях санкции, судя по всему, были наложены без достаточных на то оснований.

Юридическая служба Евросовета, по данным источников, полагает, что свидетельства о причастности части людей к украинскому конфликту не соответствуют действительности, являются устаревшими, либо же не являются достаточным аргументом для введения ограничений, передает РБК. Однако все это касается небольшого процента людей, рассказали инсайдеры.

С момента начала спецоперации на Украине под санкциями оказались сотни россиян, в том числе десятки миллиардеров, бизнесменов и политиков. В четверг, 13 июля, стало известно, что в рамках готовящегося седьмого пакета в черный список могут включить еще 50 человек и организаций из России.

40 несогласных

По данным издания, около 40 россиян потребовали отменить введенные против них санкции. При этом 30 человек обратились в Европейский суд, а еще около десятка напрямую связались с Евросоюзом. Имена последних не раскрываются.

Через суд санкции уже попытались оспорить Роман Абрамович, Петр Авен и Михаил Фридман, Геннадий Тимченко и Алишер Усманов, Андрей Мельниченко и Дмитрий Пумпянский вместе со своими супругами.

При этом Bloomberg сообщил, что Мельниченко с супругой были в числе тех, кто, помимо обращения в суд, также направил письмо в Евросоюз, попросив пересмотреть санкции, введенные в отношении пары. Издание пишет, что основатель «Еврохима» не согласился с утверждением о «тесных связях с российским руководством». Именно так в ЕС обосновывают ряд санкций в отношении россиян.

В начале июня The Times сообщила о попытке Абрамовича оспорить санкции ЕС и Великобритании. Представители бизнесмена сообщили, что документы были направлены напрямую в ЕС и правительство Британии. Юристы Абрамовича обратили внимание на то, что он является крупным налогоплательщиком в Европе и в королевстве, а количество налогов, уплаченное им за год, превышает объем налогов в России.

О намерении обжаловать введенные против него ограничения ЕС публично заявил и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Включение себя в черный список он назвал совершенно «нелогичным» решением. После попадания под санкции Волож был вынужден уйти со всех руководящих постов в компании.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чья семья одновременно с Воложем попала под санкции в рамках шестого пакета ограничений, заявил, что оспаривать введенные меры не станет. По словам Пескова, делать это сейчас бесполезно, поскольку в Брюсселе нет справедливого суда.

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне», — заявил представитель Кремля в разговоре с РИА «Новости».

Что будет дальше

По данным Bloomberg, каждое проигранное в суде дело грозит Евросоюзу последствиями. К ним относятся как экономические издержки, так и репутационные. В этом смысле логичнее заранее снять санкции, не дожидаясь их отмены в судебном порядке.

Однако исключение россиян из черных списков потребует согласия всех стран, входящих в Евросоюз, поэтому к поспешным решениям дипломаты не стремятся, сообщает агентство. Судя по всему, включить людей в санкционные списки все же проще, чем «вытащить» их оттуда.

Лилиана Набиуллина

Оригинал материала: “Компания”