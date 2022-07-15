Мнение: Отечественный бенчмарк

Кабинет министров России разработал на 2023 год план по созданию и продвижению национального бенчмарка (эталон нефти), сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на документы, российский Центральный банк, ответственные за экспорт министерства и крупнейшие производители нефти разрабатывают национальный бенчмарк для того, чтобы начать продавать новый сорт нефти к октябрю 2023 года.

В этом сообщении сразу много интересного.

Для начала: зачем нужен национальный эталон нефти? Чтобы продавать его на своей собственной площадке. По своим, понятно, правилам.

Возникает вопрос: а чего ж вы раньше-то?.. Да потому что это очень непросто. Эталонный сорт – сорт с постоянным составом, добываемый на достаточно крупном месторождении, чтобы обеспечить существенный объем торгов продолжительное время. Поэтому, собственно, и эталон. А вот уже по отношению к нему рассчитываются близкие по характеристикам.

Проблема России в том, что у нас много разных месторождений, и, соответственно, много своих сильно отличающихся друг от друга марок. Навскидку: Siberian Light (добывается в ХМАО), ESPO (смесь, формируемая в трубопроводе ВСТО, привызана к ближневосточному эталону Dubai Cruge), сахалинские «Сокол» и «Витязь», арктическая марка из Приразломного ARCO.

Технологически понятно, как из такого большого списка создать эталон: создать однородную смесь, которая и станет эталоном. Но это требует создания инфраструктуры, где будет формироваться эта смесь, а при наших расстояниях гонять огромные объемы нефти для смешения в один сорт – занятие непростое. Кроме того, оно требует высокой технологической культуры на всех участках – от добычи до конечной транспортировки. Если вы претендуете на глобальный статус бенчмарки, то и культура производства должны быть на высочайшем уровне. Мировом. При нынешнем технологическом убожестве и деградации верится в это с изрядной долей скепсиса.

Поэтому все предыдущие попытки создать свой эталон были неуспешными – обеспечить объем, достаточный для того, чтобы стать мировым эталоном, не получилось. И это тогда, когда в Кремле еще съехала крыша, когда Россия была относительно вменяемым государством, без нынешних закидонов и конфликтов на грани «Мы в рай, а они сдохнут».

Теперь вот припекло.

Удастся ли реализовать грандиозный план? Скорее всего, нет. Нет предпосылок. Ни технических, ни технологических, ни управленческих. Ну, и политических предпосылок нет тем более, так как новый эталон нужно не навязать, а согласовать. Убедить «партнеров», договориться с ними. Когда все три крупнейшие рынка мира прямо говорят, что мы будем иметь с вами дело, но только на наших очень жестких условиях, договариваться и навязывать им что-то – ну, это не самая умная идея.

Главное. В очередной раз повторюсь. Российская административная система разложилась на плесень и липовый мёд. Она не способна управлять проектами. Никакими проектами в принципе. Можно поставить любую задачу и быть уверенным в одном: её гарантировано провалят. На этапе разработки, на этапе внедрения, на этапе эксплуатации – неважно. Важно, что ничего не доводится до конца. Вообще ничего.

У нынешней административной системы за душой нет, и давно уже нет, ни одного доведенного до конца проекта. Даже те, что есть на бумаге, даже те, которые, казалось бы, выполнены, в итоге оказываются пшиком. Или требуют дополнительных проектов для поддержания работо- и дееспособности. Если созданный объект может поддерживать свою деятельность исключительно на подпитке из внешнего источника – он не доведен до конца. Если он критически не соответствует проектным параметрам – он не выполнен. Пример: проект обхода Украины шестью газовыми трубами с севера и юга. Сегодня из шести труб работают две на юге. Двух нет и уже не будет. А ресурсов затрачено на шесть. Плюс две войны, сожравших (и сжирающих) не меньше. И так – во всём.

Поэтому вопрос: удастся ли создать свой бенчмарк – он риторический. Нет. По бумагам – да хоть завтра. На практике, чтобы стать вровень с тремя мировыми – конечно, нет. Так что это еще один мертвый ребенок, которого с натугой будет рожать Кремль.

—