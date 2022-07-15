Экономика: План Германии по отказу от российского газа невыполним

Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года. Такую оценку дало международное рейтинговое агентство Moody’s. Впрочем, все же есть один способ, с помощью которого Берлин может реализовать задуманное – вот только вряд ли он немцам понравится.

Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило шансы Германии по сокращению зависимости от газа из РФ до 10% к 2024 году. По мнению экспертов, достичь эту цель очень сложно.

Германия снизила показатель зависимости от российского газа с 60% в 2020 году до 35% к середине апреля 2022 года. Но чтобы данный показатель составил 10%, необходимо заместить порядка 42 млрд кубических метров газа, а это непросто, отмечает агентство. А вот Италия, как прогнозирует агентство, сможет отказаться от российского газа к 2025 году благодаря СПГ-терминалам и трубопроводам в Северную Африку.

Для всех европейских стран дальнейшее сокращение поступлений газа из РФ создаст и бюджетные, и экономические проблемы, а также увеличит долги обеих государств – и Германии, и Италии. Почему же план Германии по снижению зависимости от российского газа вряд ли сработает, а у Италии в этом плане ситуация намного лучше?

Чтобы отказаться от российского газа, его необходимо заместить другими энергоносителями. И для этого, во-первых, Германия намерена заместить газ Газпрома норвежским газом. Во-вторых, сжиженным природным газом (СПГ). Однако оба этих пути крайне тернисты.

Добыча в Норвегии стагнирует и даже падает. Дополнительного газа у Норвегии просто нет.

Более того, порядка 7 млрд кубометров норвежского газа Германия может потерять из-за Польши, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Этой осенью поляки намерены запустить газопровод Baltic Pipe для поставок норвежского газа. Пока Варшава смогла договориться с Норвегией о поставках по трубе только 3 млрд кубометров. Но ей требуются 10 млрд кубов, ведь от российского газа эта страна отказалась. Если Польша договорится о поставках еще 7 млрд кубометров норвежского газа, то эти объемы будут отобраны у немецких потребителей, объясняет эксперт.

Что касается СПГ, то действующих СПГ-терминалов для приема сжиженного газа у Германии просто нет, и на их строительство требуется время и деньги. Германия планировала к концу этого года поставить два плавучих СПГ-терминала. Но сроки сдвигаются на первое полугодие 2023 года.

«В любом случае плавучие терминалы могут принять не больше 5 млрд кубометров в год каждый. Поэтому они, конечно, не позволят в нужной степени сократить зависимость Германии от российского газа», – говорит Юшков.

Кроме того, сдвиг сроков их установки с конца текущего года на 2023 год – плохой признак. «То ли плавучих СПГ-терминалов не хватает, потому что спрос на них в Европе вырос. То ли немцы не могут заставить свои компании арендовать или купить СПГ-терминалы. То ли возникли проблемы с заключением договоров на поставку СПГ. Ведь надо не просто поставить СПГ-терминал, но и сделать так, чтобы туда еще и газ приходил», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Далее в планах Германии к 2024 году построить уже стационарный СПГ-терминал, который может принимать вплоть до 10 млрд кубометров газа в год. Но опять же, даже если деньги найдутся и этот терминал построят, то вопрос о том, чем его заполнять, все равно останется.

«Последние мощности по сжижению газа были введены в начале 2022 года в США. И больше никто не планирует вводить новые крупные СПГ-заводы вплоть до 2025 года. Только российский «Арктик СПГ 2» обещает заработать в 2023 году. Но Германия вряд ли захочет покупать российский СПГ», – отмечает Игорь Юшков.

Известно, что переговоры Германии с Катаром о поставках СПГ так и не увенчались успехом. «Катар хотел долгосрочный контракт на 10-15 лет и гарантию высоких цен, чтобы иметь перспективы длительного сотрудничества. Катар пытается выжать из ситуации максимум. И все другие поставщики будут поступать точно так же, что Норвегия, что Австралия, что США, то есть пытаться подписать именно долгосрочные договора. Потому что СПГ не хватает. Это проблема для новых потенциальных покупателей, которым хочет стать Германия», – говорит эксперт ФНЭБ.

Третий путь, который мог бы помочь ФРГ реализовать задуманное – это развитие возобновляемой энергетики. Это старая история для Германии, о которой они трубят уже давно. «Но если раньше они собирались отказаться от всех ископаемых источников энергии чуть ли не к 2030 году, то теперь речь идет об отказе энергоресурсов не по типу, а по происхождению, то есть от всех российских энергоресурсов», – замечает собеседник.

Поэтому Германия, скорее всего, сохранит последние работающие атомные станции на своей территории и продлит срок их службы к 2025 году вместо закрытия. Не исключено, что будет пересмотрено отношение к угольной генерации, могут быть снижены целевые параметры по отказу от выработки электроэнергии с его помощью, не исключает эксперт.

«Все это говорит о том, что радикально отказаться от российского газа к 2024 году только за счет других поставщиков Германия не сможет. Для этого ей потребуется пойти на существенное снижение потребления газа как такового. А сократить потребление газа в Германии получится, только если она откажется от целых отраслей экономики, от части своей промышленности и сознательно пойдет на экономическую стагнацию. Если немцы хотят сохранить экономическую активность страны, то им потребуется российский газ», – поясняет Игорь Юшков.

В этом плане Италия действительно выглядит больше, чем Германия. У нее есть кроме РФ два постоянных трубопроводных поставщика газа – Алжир и Азербайджан. Эти страны обещают как минимум стабильные поставки. У Германии с уходом РФ остается только Норвегия. Кроме того, у Италии в отличие от Германии уже имеются СПГ-терминалы и контракты на поставку СПГ. Наконец, масштабы промышленности в Италии скромнее, чем в Германии, а, значит, итальянцам требуется меньше газа в целом.

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