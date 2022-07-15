 

Кремль высказался об отставке Рогозина

15.07.2022, 16:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе, он получит новое назначение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», – передает ТАСС слова представителя Кремля, который ответил на вопрос, означает ли смена главы Роскосмоса наличие претензий к работе Рогозина на этом посту.

«Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», – подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.21 / Семью из трех человек зарезали в Казани

25.07.20 / Кристофер Лидделл может стать главой ОЭСР

16.09.20 / Трамп пригрозил ВТО за отказ узаконить пошлины на китайские товары

11.10.20 / Американские астрономы создали самый полный трехмерный каталог звезд

11.02.21 / Лукашенко сказал, сколько белорусов хотят интеграции с Россией

25.08.21 / Пациент в машине скорой помощи погиб в ДТП с грузовиком в Астраханской области

11.10.20 / В Центре Чумакова оценили ход клинических испытаний вакцины от коронавируса

22.12.20 / В Москве режиссер с трусами в руках провел акцию в поддержку Навального. Его задержали и отпустили, но трусы изъяли

17.02.22 / Шольц и Макрон настаивают на выполнении Минских соглашений – Зеленский

20.06.21 / Автомобиль сбил участников гей-парада во Флориде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика