Кремль высказался об отставке Рогозина

Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе, он получит новое назначение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», – передает ТАСС слова представителя Кремля, который ответил на вопрос, означает ли смена главы Роскосмоса наличие претензий к работе Рогозина на этом посту.

«Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», – подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

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