 

ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

15.07.2022, 16:46, Новости дня
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Президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно данным Фонда «общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 81% опрошенных.

Из сообщения на сайте ВЦИОМ следует, что показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 июля 2022 года составил 79,1% (+1,3 п.п. за неделю). О своем доверии Владимиру Путину заявили 81,5% россиян.

Результаты опроса ФОМ показали, работу Путина положительно оценивают 81% респондентов, а доверяют президенту 79%.

В июне согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценили 82% опрошенных, а по данным ВЦИОМ уровень одобрения работы Путина превысил 81%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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