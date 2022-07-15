СТРАНА – в МВФ ожидают, что Украина продолжит выплачивать свои долги фонду

В МВФ ожидают, что Украина продолжит платить по своим долгам. Как передаёт «СТРАНА», представитель фонда Джерри Райс заявил об отсутствии рекомендации Украине запросить замораживание платежей, а также добавил, что Киев аккуратно обслуживает свой долг.



AP

МВФ ожидает, что Украина продолжит платить по долгам. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил представитель фонда Джерри Райс на брифинге.

«Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться», — заявил Райс.

Отвечая на уточняющий вопрос об отсутствии рекомендации Украине запросить замораживание платежей, Райс отметил, что у него нет никакой другой позиции, кроме заявленной выше.

Представитель МВФ напомнил, что фонд в начале российской спецоперации предоставил Украине кредит в $1,4 миллиардов и поддерживает её за счёт распределения специальных прав заимствований. Он уточнил, что фонд создал специальный счёт под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым воспользовались Канада, Германия, Нидерланды.

«Мы ожидаем большего в ближайшие дни», — добавил Райс.

Он подчеркнул, что МВФ рассматривает грантовое финансирование как приоритет с точки зрения финансирования Украины прямо сейчас.