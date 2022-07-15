 

Хит лета 2022, который останется в тренде до самой зимы: как стилизовать модные брюки с принтом

15.07.2022, 16:25, Разное
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Для создания нескучных образов лучше всего подойдут брюки с принтом. Это тренд не только текущего лета: стилисты предрекают актуальность данного наряда вплоть до конца 2022 года. Рассматриваем способы, как создать лук с брюками с принтом и на какую расцветку лучше всего обратить внимание.

Со змеиным принтом

Классический анималистичный принт, который не выходит из моды — это рисунок «под змею». Смело можете комбинировать штаны с таким узором с однотонным верхом: например, с белой блузой или футболкой.

Вы также можете рассмотреть вариант создания комплекта, чтобы и верх, и низ был с данным анималистичным принтом, для получения цельного ансамбля.

В горошек и абстракция

Брюки в горошек — хороший вариант для создания кокетливого образа. Обратите внимание на штаны из атласной ткани. Они делают образ более женственным и изысканным. Чтобы лук не получился перегруженным, подбирайте однотонный верх, который по цвету будет сочетаться с брюками.

Вы также можете остановить выбор на штанах с любым абстрактным рисунком. Только не забывайте, что пестрые брюки лучше совмещать с чем-то однотонным и нейтральным.

В клетку

Рисунок в клетку хоть и не выходит из моды и является классическим, но в этом году он особенно популярен. Актуальны и платья, и брюки, и пиджаки в клетку. Причем расцветка не имеет значения, как и размер квадратиков.

Вы можете составить гармоничный комплект из брюк и блейзера или пиджака в клетку. Дополнит образ однотонный топ или футболка.

Черно-белый рисунок

Абстрактный черно-белый принт подойдет для создания более строгих образов. Лучше всего такие штаны смотрятся с верхней одеждой черного цвета: курткой, пиджаком, бомбером и т. д.

Вы можете подобрать верх с таким же принтом, как и на штанах. А можете добавить яркую деталь в виде рубашки насыщенного цвета: красного, желтого и т. д.

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Цветочный принт

Это девчачья и не выходящая из моды расцветка как нельзя лучше подходит для создания легких и воздушных образов на лето. Можете последовать примеру Хейли Бибер и надеть брючный костюм из штанов и пиджака в цветочек.

А можете скомбинировать пестрые штаны с однотонным нейтральным верхом, чтобы образ не получился перегруженным.

Градиент

Очень благородный самобытный образ получается с брюками, сделанными из ткани с градиентом. Это техника окрашивания, где виден переход из одного оттенка в другой. Для получения гармоничного ансамбля подберите верх в такой же цветовой гамме, что и низ, но чуть ярче.

Например, если у вас бежево-коричневые брюки, то можете сочетать их с оранжевым верхом.



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