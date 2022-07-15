Мнение: «ИКО ГКУ ЦЗН ЦАО», мусорщики-фотографы и большие плюсы малого бизнеса

1. В комментариях привели пример победы канцелярита над здравым смыслом. Несколько лет назад в Москве повесили указатель «ИКО ГКУ ЦЗН ЦАО», который лично мне напомнил про фильм «Цю Цзю идет в суд». Смысл аббревиатуры можно было понять по английскому переводу, размещённому на той же табличке (ссылка):



…бывают такие казусы, над которыми голову ломают все – и местные, и «понаехавшие». Например, недавно на улице Лесной обнаружился такой указатель: «ИКО ГКУ ЦЗН ЦАО». Те, кто в Москве живет не первый год, часть этой аббревиатуры разгадают быстро. Им понятно, что ЦАО – Центральный административный округ. Более продвинутые догадаются, что ГКУ – это государственное казенное учреждение.

Но как быть с ЦЗН и ИКО? Знающие английский прочитают надпись ниже – Consulting Department of the Central District Employment centre – и, может быть, сообразят, что ЦЗН – это не что иное, как центр занятости населения. Но на ИКО ломаются все! Что это? Какая-то инспекция? Исполнительный комитет? Координационный отдел?

Я нашел эту табличку на Лесной и начал спрашивать прохожих, что она означает. Большинство людей не то что ИКО, а ГКУ с ЦАО расшифровать не смогли.

– Я бы на вашем месте занимался чем-нибудь более стоящим, – укоризненно сказал мне мужчина лет сорока в огромных роговых очках.

Видимо, сам не знает, вот и злится, подумал я. У писателей Ильфа и Петрова был на эту тему смешной фельетон, который называется «КЛООП». Главный герой все пытался выяснить, чем этот самый КЛООП занимается, но ему это так и не удалось. Даже сам председатель странного учреждения не смог ответить, в чем их специализация и что они вообще делают на работе.

Тут поможет только интернет. Путем недолгих поисков я выяснил, что ИКО – это информационно-консультационный отдел.

Нездоровая любовь к сокращениям у нас пошла с 1917 года, когда малограмотные большевики ввели моду на аббревиатуры в рамках своего революционного «новояза». Советским гражданам приходилось запоминать сотни всевозможных буквосочетаний: ЦК ВКП(б), МОПР, ОБХСС, ВСЕГЕИ, ВХУТЕМАС и так далее, вплоть до знаменитого «шкрабы голодают», которым так сильно возмущался Владимир Ильич.

Волна революционной романтики давно схлынула, и можно было бы уже вернуться обратно, к понятному русскому языку. Однако чиновники щедро вставляют все эти ГОУ, ГБУ и ГКУ не только в свою профессиональную переписку (что имеет некоторый смысл), но и в документы для простых граждан, и даже вот в уличные указатели.

Сравним два названия: «ГБОУ СОШ №13 СПб» и «13-я школа, Петербург». Вполне очевидно, что первое название следует запретить, причём законодательно, так как без чёткого и громкого приказа сверху чиновники отказаться от канцелярита не рискнут.

2. Читатель fly_dream делится своими наблюдениями за работой московских мусорщиков (ссылка):





…давно ещё заметил, что когда мусоровоз приезжает к контейнерной площадке, то процесс опорожнения контейнеров выглядит так: Выходят два человека. Один, в перчатках, стоит в стороне. Второй фоткает на мобильник контейнерную площадку с заполненными контейнерами. Второй подвозит контейнер к машине. Отходит. Первый фоткает контейнер у машины. Механизмы закидывают мусор в нутро мусоровоза. Второй фоткает пустой контейнер подцепленный к машине. Первый отвозит контейнер на место. Второй фоткает пустой контейнер. Всё это повторяется ещё пять раз. После этого чел с мобильником ещё раз фоткает площадку с пустыми контейнерами, и они уезжают на следующую площадку.

И так 24 раза за круг.

У меня есть друже, который работает в своём местном ЖКХ в Мытищах, и он поделился — зачем они это делают? А дело — в Доброделе. Суть этой организации в том, что на любую жалобу они ОБЯЗАНЫ реагировать. То есть, если вдруг пришла жалоба, что помойку не вывезли, они сразу же обязаны прервать свой маршрут, и вернуться туда, откуда пришла жалоба. И есть целая туча людей, которые развлекаются тем, что подают жалобы по каждому поводу и без. Это… своего рода “вандализм” 21 века. Как написать х…й на заборе и радоваться, что нагадил в душу другим людям. Только раньше для этого нужно было искать краску, куда-то идти, пачкаться, и рисковать получить по ушам от сторожа, то сейчас это можно сделать через мобильное приложение, не вставая с дивана, риска никакого, людям подгадил, и ещё ты вроде как в сияющем белом плаще!

И вот, чтобы не прерывать маршрут — парни фотографируют каждое своё действие. И более того, если пришла жалоба с фотографиями, то там проводится целая экспертиза, по положению солнца, и погоде на фотках парней и на фотках жалобщиков. Так что… дай людям власть, что называется!

3. В Школе Капитализма я рассказываю о неочевидных плюсах малого бизнеса, которые заставляют многих цепко держаться за кресло босса — даже в тех случаях, когда здравый смысл подсказывает им ослабить хватку. Цитирую из начала поста (ссылка:

Многие думают, будто малый бизнес — это будка с шавермой или лавочка с бижутерией на проходе в торговом центре. Наше государство считает иначе. Если у вас выручка 790 млн рублей в год, и если в вашей фирме работают 95 человек, вы всё ещё считаетесь малым бизнесменом. (Для зануд — там есть ещё и другие критерии, например, не меньше половины предприятия должно принадлежать физлицам).

Поэтому фирма, которая занимает пол-этажа офисного здания, и в которой между клерком и директором есть целая цепочка промежуточного руководства, всё равно обычно является малым, в крайнем случае средним бизнесом. Большой бизнес — это уже миллиардные обороты и сотни, если не тысячи сотрудников.