 

Эксперты объясняют, почему в Европе больше не будет дешевых авиарейсов

15.07.2022, 16:10, Разное
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Турагенты объяснили, почему туристам не стоит рассчитывать на дешевые перелеты.
Аналитики Allianz Trade говорят, что цены на перелеты в Европу не должны превышать семи-сорока евро. Они пришли к выводу, что у авиакомпаний нет другого выбора, кроме как поднять цены на билеты из-за накопившихся проблем.

Стоимость авиационного топлива за последний год почти удвоилась, увеличившись на 89 процентов. Чтобы сэкономить деньги, авиакомпании вынуждены оптимизировать свои расписания и отменять рейсы.

Второй вариант – постепенный переход на топливо со специальными добавками. Оно считается более экологичным. Оно в 2,5 раза дороже обычного топлива.

Третье – рост процентной ставки, повышение заработной платы и увеличение расходов на техническое обслуживание – все эти факторы повлияют на возможность обновления парка самолетов.



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