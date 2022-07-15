Эксперты объясняют, почему в Европе больше не будет дешевых авиарейсов

Турагенты объяснили, почему туристам не стоит рассчитывать на дешевые перелеты.

Аналитики Allianz Trade говорят, что цены на перелеты в Европу не должны превышать семи-сорока евро. Они пришли к выводу, что у авиакомпаний нет другого выбора, кроме как поднять цены на билеты из-за накопившихся проблем.

Стоимость авиационного топлива за последний год почти удвоилась, увеличившись на 89 процентов. Чтобы сэкономить деньги, авиакомпании вынуждены оптимизировать свои расписания и отменять рейсы.

Второй вариант – постепенный переход на топливо со специальными добавками. Оно считается более экологичным. Оно в 2,5 раза дороже обычного топлива.

Третье – рост процентной ставки, повышение заработной платы и увеличение расходов на техническое обслуживание – все эти факторы повлияют на возможность обновления парка самолетов.