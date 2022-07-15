 

“Нет ни совести, ни чести”: укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи

15.07.2022, 14:12, Разное
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Весной Этери Тутберидзе улетела в США, ведь там тренируется ее дочь Диана Дэвис. Приезд знаменитого российского тренера привлек внимание местных журналистов, в особенности Дейва Лиза (The Skating Lesson), который постоянно критикует Этери и ее фигуристов. Тот выразил уверенность в том, что Тутберидзе навсегда покинула Россию и теперь продолжит работать в Америке.

Лишь спустя две недели после скандальных заявлений журналиста тренер разразилась гневной отповедью. Она обратилась к автору блога The Skating Lesson, сделав публикацию в популярной социальной сети. Этери, образно говоря, взорвалась из-за слов Лиза: “У тебя нет ни совести, ни чести”. По словам Тутберидзе, он не уважает других, поскольку сам ничего в жизни не достиг.

Также она заявила, что высказывания скандального журналиста унижают людей, которые его окружают. “Позор тебе”, – написала тренер, обращаясь к Лизу.

Автор The Skating Lesson, конечно же, не стал извиняться перед россиянкой за наглую ложь. Дейв Лиз лишь посмеялся над словами Этери Тутберидзе, потому что она якобы тянула с ответом.

Ранее “Дни.ру” публиковали видео, на котором дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Борис Смолкин выступают в Нью-Джерси.



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