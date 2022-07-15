 

Джордж Флойд стал примархом в новой редакции Warhammer 40000

15.07.2022, 13:57, Разное
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Глава Games Workshop Хуан Луперкаль заявил о решении компании увековечить память Джорджа Флойда в рамках игровой вселенной.

Он получил место среди достойнейших и умнейших представителей человечества.

В мире Вархаммера наблюдается острый дефицит инклюзивности, и мы стараемся с каждым годом менять ситуацию. Само существование примархов, которые на порядок лучше всех остальных людей — это уже пережиток прошлого, признали в студии.

– Но к сожалению, мы не можем просто взять и выкинуть их из истории, фанаты пока не готовы к настолько резким переменам. Тогда мы решили внести в ряды примархов больше разнообразия, тем более, что данные о двух из них никогда ранее не публиковались. Сегодня я горд представить вам второго примарха, который получил имя в честь Джорджа Флойда, — обрадовал общественность Луперкаль.

По словам исполнительного директора, новый герой повторяет максимальное количество черт своего реального прототипа, от расовой принадлежности, до гуманизма, заботы о детях и беременных людях. Мы хотим сделать примархов более человечными, показать, что у них тоже могут быть небольшие слабости, например — зависимость от боевых стимуляторов. С другой стороны, персонаж выгодно отличается от прочих примархов отсутствием токсичной маскулинности, применяя силу только для охраны вверенного ему сектора галактики. Он сам водит конвои грузовых барж через бушующий Варп, чтобы побыстрее доставить продукты и медикаменты нуждающимся с отдалённых планет сектора.

– Я тридцать лет ждала появления появления Примарха-афроамериканца, наконец-то эта историческая несправедливость устранена. Да, у примарха Вулкана тёмная кожа, но так произошло из-за мутаций, поэтому он не считается, — прокомментировала изменения глава движения BLM Алисия Гарза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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