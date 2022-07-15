 

Девушка станцевала на шесте у входа в московский Парк Горького

15.07.2022, 13:55, Новости дня
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В Сети появилось видео с выступлением девушки в откровенном наряде возле шеста у входа в Парк Горького. На кадрах видно, как прохожие снимают ее на гаджеты, а некоторые даже принимают участие в танце.

На кадрах видно, как некоторые молодые люди решили присоединиться к танцу, а другие, как это принято в стриптиз-клубах, попытались засунуть деньги девушке в трусы. Сама танцовщица сообщила, что охрана парка подошла к ней почти сразу. При этом она пообещала проверить шест и уехать, но обманула охранников и станцевала в одном купальнике. Видео опубликовано в Telegram-канале Ura.ru.

Напомним, в городе Сатки в Челябинской области женщина устроила стриптиз в поликлинике в очереди на флюорографию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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