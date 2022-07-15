 

Минпромторг заявил о необходимости вытеснения импортной техники и оборудования

15.07.2022, 13:55, Новости дня
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В интересах российских производителей необходимо консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе выступления в Госдуме.

«Еще большее значение имеет емкий гарантированный спрос со стороны государства. Речь идет в первую очередь о поставках отечественной продукции для больших инфраструктурных проектов, инициированных государством. Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которое используется в разных сферах экономики», – цитирует ТАСС Мантурова.

По его словам, Россия прорабатывает создание альтернативых логистических цепочек, в том числе выход на новые экспортные рынки.

«Параллельно мы продолжим перестройку создания альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, которые сейчас прорабатываются», – сказал он.

По словам министра, сегодня в ускоренном темпе необходимо осваивать производство собственных аналогов импортных компонентов. «Мы сориентировали на данное направление имеющиеся ресурсы, и правительством поддержано выделение дополнительных средств по системобразующим отраслям», – добавил Мантуров.

Российский лидер Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером.

Глава правительства Михаил Мишустин назвал Мантурова профессионалом с большим опытом и пожелал удачи кандидату на новой должности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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