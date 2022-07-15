 

Подмосковье на 40 процентов обеспечило продуктами рестораны «Вкусно – и точка»

15.07.2022, 13:10, Новости дня
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Московская область выпускает 40% всей продукции для сети «Вкусно – и точка» – сюда входят мясо, сыр, смеси для мороженого, овощи, булочки, сиропы и топпинги, рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

При этом он отметил, что объемы поставок для ресторанов сети от региона будут только расти, передает телеканал «360».

Как добавил Филимонов, по отдельным позициям поставщики из Московской области покрывают потребность компании на 50-100%.

Так, мясо в кафе поставляет компания «Марр Русия» из Одинцова, булочки – «Лантманнен Юнибейк» из Егорьевска. До ребрендинга 98% продуктов, которые используют во «Вкусно – и точка», производились в России.

Ранее произведенные в Подмосковье напитки Funky Monkey, которые заменили собой продукцию ушедших из РФ Coca-Cola и PepsiCo, появились в торговых точках. Изготавливают их в Видном, на предприятии «Мегапак», местные жители получили сотни новых рабочих мест.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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