 

Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет

15.07.2022, 13:10, Новости дня
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Полузащитник Александр Козлов умер в возрасте 29 лет, сообщили в футбольном клубе «Зоркий».

В межсезонье он вошел в состав подмосковного клуба и проводил тренировки.

«Сегодня на 30-м году жизни скончался полузащитник «Зоркого» Александр Козлов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.

Там обещали также выяснить причину смерти футболиста, передает ТАСС.

Козлов находился в системе «Спартака» с 2010 по 2016 год, за основную команду красно-белых он провел 28 матчей и забил один гол, став серебряным призером чемпионата России. Также игрок выступал за подмосковные «Химки», «Тосно» из Ленинградской области, воронежский «Факел», казахстанский «Окжетпес», «Тюмень», армянский «Арарат» из Еревана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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