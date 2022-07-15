 

Кремль спросили о ревакцинации Путина от коронавируса

15.07.2022, 13:10, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, прошел ли глава государства Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса.

«Не могу сказать, не знаю», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

При этом, отвечая на вопрос, делал ли он сам ревакцинацию, Песков сказал: «Я делал прививку, она у меня еще пока действует».

Пресс-секретарь отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом иная, чем годом ранее, когда из-за случаев ковида в ближайшем окружении Путину пришлось уйти на карантин. «Сейчас вспышки нет, мы не можем сказать, пока нет или в целом ее нет. Сейчас иная ситуация», – сказал он, добавив, что в настоящее время каждый сотрудник администрации президента «персонально заботится о своем здоровье».

Напомним, в середине сентября 2021 года Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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