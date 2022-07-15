Мошенники завладели персональными данными 25 миллионов человек через СДЭК

Данные 25 миллионов пользователей оператора доставки грузов СДЭК попали в руки мошенников. Эксперты говорят о новой крупной утечке персональных данных пользователей, сообщает Пятый канал.

В самой компании сейчас проводится внутренее расследование и выясняются обстоятельства произошедшего. В украденных данных содержатся телефоны, имена, адреса, а также идентификаторы отправителей получателя. В файлах содержится информация как о физических, так и о юридических лицах, сообщает “Царьград”.