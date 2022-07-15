Родился, когда отцу было 63, и вырос его точной копией: что стало с внебрачным сыном Золотухина
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За свою жизнь Валерий Золотухин стал отцом троих сыновей. Детей ему подарили разные женщины. Младший из наследников артиста появился на свет, когда прославленному отцу уже перевалило за 60, и рано его потерял. Сейчас Иван превратился в красивого и взрослого юношу, которым знаменитый родитель мог бы гордиться. Из всех троих сыновей только он продолжил дело отца.
Старшего наследника, Дениса, артисту подарила первая супруга – актриса Нина Шацкая. Валерий Сергеевич развелся с женой, когда мальчику было 9 лет, поэтому тот вырос с отчимом – знаменитым актером Леонидом Филатовым. Многие пророчили Денису большое актерское будущее, однако он бросил учебу, чтобы посвятить себя религии. Сегодня наследник Золотухина – православный священник и отец шестерых детей.
Средний сын, Сергей, появился на свет во втором браке артиста. Увы, его судьба сложилась трагически. Наследник Золотухина был склонен к депрессии, а в 2007 году свел счеты с жизнью, не оставив предсмертной записки. С матерью отпрыска, скрипачкой Тамарой Гусевой, артист не развелся даже после того, как в его жизни появилась молодая возлюбленная Ирина Линдт.
Валерий Золотухин сразу объяснил новой избраннице, что не станет расставаться с женой. В 2004 году Ирина подарила ему сына Ивана. На момент рождения ребенка Золотухину исполнилось уже 63 года, но все были уверены, что энергичный актер успеет вырастить наследника. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Когда Ивану было 8 лет, у его знаменитого отца обнаружили опухоль головного мозга. Вскоре Валерия Сергеевича не стало.
Сейчас внебрачному сыну народного артиста 18 лет. Иван с ранних лет рос очень похожим на знаменитого отца, а теперь и вовсе стал его точной копией. Помимо внешних данных, юноша перенял от родителя харизму и любовь к творчеству. Мальчик всегда уверенно держался на публике, очень любил петь, а первую роль в кино исполнил уже в три года.
Иван дебютировал на экранах, снявшись в фильме “Любовь одна” вместе с мамой, а позже исполнил еще несколько небольших ролей. В итоге юноша стал единственным наследником артиста, продолжившим его дело. Сейчас внебрачный сын Золотухина учится актерскому мастерству в Театральной школе имени О. Табакова. К слову, Иван успел показать себя не только в кино, но и на театральной сцене. В прошлом году молодой человек сыграл главную роль в спектакле “История одного города”, который срежиссировала его мать.
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