Мнение: Омерта

"Если мы не будем бомбить роддома, школы, простые дома нам не выиграть в этой войне. Только давление населения салорейха на Зеленского может заставить его капитулировать. На кону репутация Россия и ее армии. Мы должны выиграть, чего бы это ни стоило!"

Ультра-нацистская позиция отдельного писателя в Телеграме – не повод экстраполировать ее на все население нашей страны. Но стоит учесть, что именно такую людоедскую позицию ожидают от народа России кремлевские. Замазаны должны быть все – и те, кто непосредственно воплощает, и те, кто поддерживает. Тот, кто не готов потерять человеческий облик, опасен для режима и является его врагом.

Главный закон любой мафиозной группировки – закон омерты. Кровью должны быть повязаны все. Причем такой, от которой не отмыться. Тогда главари будут спокойны – никуда вы уже не соскочите.

Кстати, вполне симметрично выглядела в 14 году логика тех, кто закрутил кровавое колесо на востоке Украины. Люди, пришедшие к власти через Майдан, были вынуждены воспользоваться инструментом, который они удержать под контролем не смогли – националистическими группировками, сделавшими всю грязную работу. После победы Майдана встал классический вопрос: что делать с неподконтрольным инструментом? Война на востоке оказалась механизмом, с помощью которого два фашистских режима утилизировали потенциально опасные для себя кадры, распаляя ненависть и расчеловечивая оппонента.

Ничего нового или необычного. Иранские муллы точно так же через войну с Ираком, испытывавшим схожие проблемы с бесполезным, неустроенным, а потому опасным населением, ликвидировали свою революционную молодежь, которая привела их к власти. Король Саудовской Аравии вырезал своих верных, но фанатичных ихванов, которые создали для него Королевство. Советская власть ликвидировала героев Гражданской войны, так как они ничего другого, как воевать и расстреливать, не умели, не могли, да и не хотели.

Сейчас на Украине – следствие тех событий 14 года, когда набиравший силу российский фашизм и радикальный националистический киевский режим решали каждый свою, но очень похожую задачу. И в рамках решения этих задач возникло поколение нелюдей, для которых смерть ребенка – что в Донецке, что в Луганске, что в Харькове, что в Одессе или Виннице – просто ставка в репутационной борьбе. Кто убьет больше детей – тот и будет царем горы.

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