Уменьшаем температуру воды перед выходом: как избежать потоотделения сразу после душа в жару

После жаркого летнего дня на улице хочется прийти домой и освежиться под душем. Однако часто бывает так, что сразу же после выхода из душа появляется сильное потоотделение. Это достаточно неприятное ощущение.

Жаркая погода в сочетании с теплым душем и повышенной влажностью повысит температуру нашего тела, и из-за этого мы можем чувствовать неприятную липкость сразу же после проведения водных процедур. Вот несколько советов относительно того, как избежать повышенного потоотделения сразу же после выхода из душа.

Дать возможность телу остыть

После прогулки или тренировки нужно подождать некоторое время. Если пойти сразу же в душ, то вы не дадите своему телу достаточно времени, чтобы остыть.

Специалисты рекомендуют подождать не менее 30 минут после тренировки, прежде чем принимать душ. Кроме того, важно убедиться в том, что кожа полностью сухая.

Избегать экстремальных температур воды

Очень холодный или слишком горячий душ будет мешать нормальным тепловым сигналам тела.

Горячий душ делает тело более горячим. Холодная вода также может быть достаточно плохой идеей, так как тело начинает считать, что ему холодно и не нужно активизировать охлаждающий механизм, то есть, пот.

Выход из холодного душа в душную и жаркую комнату заставит наше тело попытаться остыть, чтобы компенсировать резкое изменение температуры. Это спровоцирует потоотделение.

Таким образом, вместо того чтобы принимать холодный или горячий душ, лучше всего, чтобы вода была теплой или прохладной.

Прохладный душ является хорошим решением, которое помогает избавиться от неприятного потоотделения в жаркую погоду.

Нужно обязательно проводить водные процедуры немного дольше, чем обычно, чтобы убедиться в том, что температура тела достаточно снизилась, чтобы остановить потоотделение.

Как закончить прием душа

Ближе к концу проведения водных процедур нужно постепенно уменьшать температуру, чтобы охладить тело.

Несмотря на то что вода не должна опускаться до отрицательных температур. Медленное понижение температуры с 10 секундными интервалами поможет охладиться.

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Нужно пропустить прохладную воду по волосам, чтобы можно было охладить и голову.

Выход из душа

Энергичное растирание полотенцами может вызвать чрезмерное трение и повышение температуры тела, что усиливает потоотделение. Кроме того, это также может спровоцировать чрезмерную сухость и раздражение кожных покровов.

Лучше всего осторожно промокнуть кожу легким полотенцем, чтобы высушить нее. Также можно просто надеть махровый халат, который отлично будет впитывать влагу. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно даже в летнюю жару.

Вентиляция в ванной

Хорошая вентиляция ванной комнаты помогает контролировать температуру в помещении.

Также это помогает снизить влажность в помещении и предотвратить рост плесени в ванной комнате.

Нужно после выхода из душа открывать двери и окна в ванной комнате, чтобы избавиться от пара и конденсата.

После того как закончили проведение водных процедур, нужно постараться сразу же покинуть ванную комнату и одеться в более прохладном помещении.

Если по-прежнему беспокоит сильная потливость, когда не тренируетесь или не находитесь в жаркой среде, то это может указывать на гипергидроз.

Это состояние может возникать из-за нарушений эндокринной или сердечно-сосудистой системы. Если есть такие проблемы как головокружение, сердцебиение, потеря веса или боль в груди, то стоит обратиться к доктору.

Только лишь доктор сможет поставить правильный диагноз на основе проведенных исследований и назначит соответствующее лечение, которое поможет решить проблему повышенного потоотделения.