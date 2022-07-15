Мнение: Планета объединяется против США

Когда сильное государство становится слишком наглым и агрессивным, соседи начинают бояться его и ненавидеть. До поры ненависть не прорывается дальше мелких пакостей и дипломатических выпадов, однако если государство-агрессор начинает «брать не по чину», замахиваясь на слишком крупный кусок, против него создают так называемую коалицию.

Так, к примеру, мы все хорошо знакомы с антигитлеровской коалицией, куда входил и СССР. Гитлер был одновременно и крайне агрессивен, и очевидно слаб по сравнению с мощью объединённой планеты. Поэтому даже маленькие страны на другом конце глобуса сочли за лучшее принять участие в денацификации Германии, чтобы избавиться тем самым от возможной угрозы.

Аналогичным образом страны Европы объединялись против Наполеона. Неуёмный француз заслужил такую репутацию, что против него последовательно сформировали аж семь коалиций. Седьмая коалиция, куда входили Великобритания, Австрия, Россия и ещё несколько государств, разбила войска «корсиканского людоеда» при Ватерлоо и отправила его в изгнание на остров Святой Елены.

Соединённые Штаты, терзающие планету уже несколько десятилетий, многое сделали, чтобы настроить всех против себя. В конфликтах, развязанных НАТО после Второй мировой войны, погибли десятки миллионов человек, при этом перечень вторжений, бомбардировок и цветных революций пополняется ежегодно. Однако до последнего времени коалиция против США не могла собраться, так как США были слишком сильными, чтобы надеяться победить их даже усилиями нескольких стран.

Прокси-война на Украине показала слабость США — как экономическую, так и военную. Мир увидел, что американцы попытались уничтожить Россию, приложили к этому огромные усилия, но даже не смогли как следует русским навредить. Рубль крепок, в бюджете полно денег, российская экономика буднично пыхтит, а военная техника НАТО методично перемалывается доблестными армиями России и ЛДНР. Стало ясно, что если США истощили свои возможности, воюя против одних только русских, то войну против всего мира американская машина уже не выдержит.

И вот, пожалуйста, враги США начали объединяться на основе БРИКС.

Пару недель назад заявки на вступление подали Иран и Аргентина. Сейчас же стало известно о новом пополнении — в БРИКС вступают Египет, Турция и Саудовская Аравия (ссылка), три важных страны с суммарным населением в 200 млн человек. Посмотрим на эти государства чуть подробнее.

1. Ирану американцы вредят уже очень давно, причём не только при помощи санкций, но и при помощи политических убийств. К примеру, недавно они убили иранского физика Мохсена Фахризаде и легендарного генерала Касема Сулеймани.

2. Аргентина — бедная страна, которая переживает дефолт за дефолтом, — справедливо обвиняет США в экономической агрессии. США не только грабили Аргентину при помощи своих судей и спекулянтов, но и пытались устроить там революцию, чтобы привести к власти марионетку.

3. При помощи оранжевой революции США пытались свергнуть и Реджепа Эрдогана. К счастью, путч 2016 года провалился, Турция устояла, американские боевики были в итоге рассеяны и обезврежены. Теперь турки ненавидят американцев — по той же причине, по которой вы будете ненавидеть бандита, если он попытается застрелить вас, но промахнётся и только ранит.

4. Египет американцы погрузили в хаос в 2011, в ходе Арабской весны. Прошло уже 11 лет, но страна до сих пор пытается восстановиться после удара США. К примеру, конфликт с боевиками на Синайском полуострове продолжается и поныне — при этом известно, что обе группы терзающих Египет боевиков, Аль-Каида и ИГИЛ, были выкормлены на американские деньги.

5. Саудовскую Аравию американцы пытаются поставить на колени — они хотят, чтобы та помогла им снизить цены на нефть. Для экономики Саудовской Аравии низкие цены на нефть будут означать крах, но американцев это интересует мало. Также отношения США и Саудовской Аравии портит конфликт вокруг убийства Джамаля Хашогги, который столь обширен, что я затрудняюсь рассказать о нём в несколько слов.

Как видите, все пять новых участников БРИКС имеют основания ненавидеть и бояться США. Неудивительно, что они хотят примкнуть к блоку России, Индии и Китая — сильных стран, против которых американцы бессильны. И если мы посмотрим на карту мира, мы обнаружим, что июльское пополнение серьёзно усилит нашу группу в политическом плане.

В самом деле, Турция — это проливы, Турция контролирует стратегически важный выход из Чёрного моря в Средиземное. Египет — это Суэцкий канал, одна из главных артерий мировой торговли. Саудовская Аравия — это нефть, самый важный в 2022 году минерал, от которого страны Запада зависят сильнее, чем Хантер Байден от кокаина.

История показывает, что коалиции собираются постепенно — обычно они входят в полную силу за несколько лет. Теоретически страна, вокруг которой сгущаются тучи, может попытаться разбить участников коалиции поодиночке, пока те ещё не подписали официальные документы о военном сотрудничестве. На практике, повторюсь, США уже попробовали и проиграли. Шансов переломить ход прокси-войны на Украине у американцев нет. Если же США откроют сейчас второй фронт, — на Тайване, например, — это всего лишь ускорит их неизбежное поражение.