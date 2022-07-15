Петербургскую чиновницу Боголюбову наградят после саботажа выставки о СВО

В Пушкине под Петербургом чиновники районной администрации закрыли военно-патриотическую выставку о СВО на Украине, в частности по денацификации донбасского города Мариуполь. Причем эта непатриотичная мера была согласована заместителем главы райадминистрации Татьяной Боголюбовой.

Со ссылкой на собственные источники ТГ-канал «Площадь Восстания» проинформировал, что эту самую чиновницу намереваются наградить, да еще с формулировкой «За сознательность».

«Татьяна Боголюбова — сознательный гражданин. Ну разве могла она несознательно саботировать выставку, играя на руку врагам России?» — ожидаемо недоумевают авторы Телеграм-канала.

Общественники-патриоты Северной столицы сделали выставку, чтобы поддержать военную спецоперацию российских вооруженных сил на территории Украины. Татьяна Боголюбова, сотрудница администрации Пушкинского района Петербурга, по факту закрыла это патриотическое мероприятие. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры РФ незамедлительно отреагировали на эту антироссийскую историю. СМИ написали, что Боголюбова с коллегами пришла на выставку и приказала убрать всю победную символику, связанную с защитой и денацификацией донбасской земли.