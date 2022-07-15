Личное: “Короткий служебный роман”

Пишу сейчас реже, а писем на разбор больше.

Наверное, когда нельзя почитать новые письма, люди сами начинают писать.

Поэтому можем себе позволить разбирать только нерыб и рыб, на рапанов пока времени не хватает.

Вот этот парень – где-то между нерыбой и рыбой. Баги у него есть в изложении, но в поступках довольно мало.

Изредка бывает, что в поступках авторов багов много, а в изложении меньше, но чаще наоборот.

Чаще в изложении ситуации багов больше, чем в поведении. Замечали такое?

Это связана с тем, что речь первична и “в начале было слово”, границы правятся через речь: через речь внутреннюю, то есть мышление, и речь внешнюю, то есть изложение.

Очень полезно работать с багами на уровне формулировок, мы говорим “на уровне сита”, в этом случае прогресс получается очень быстрым и в поведении вашем вскоре не остается багов.

Вот давайте попробуем увидеть это в письме.

Найдите в изложении автора самые крупные и баги и проследите, как его формулировки не дают ему действовать максимально успешно.

Действует он и так неплохо, от рапана он очень прилично оторвался, но до полноценной нерыбы ему не хватает как раз этого: надо вписать в границы не только поступки, но и мысли, и все формулировки.

pavluha1987

Здравствуйте, Эволюция!

У меня случился короткий служебный роман с замужней коллегой, которая мне давно нравилась. Случился неожиданно, так же, как и закончился. Я не понял, что это вообще было. Мысли смешались.

Мне зовут Андрей, мне 33 года. Женат не был, детей нет. Квартиру снимаю. Работаю 9 лет в одной организации. Коллектив женский. После последних отношений с женщиной старше, где сделал все что только можно не так, еле уполз, прямо в конуру, которую тогда снимал. Отходил долго, вакуум, набрал вес, пиво, пиздец. Ещё один момент, я конченный расп*дяй, опор никаких, кроме работы.

Несколько лет назад к нам пришла работать К. Моя ровесница. Внешность – отвал башки. Бывают же такие красивые женщины. Замужем, ребёнок. По началу с ней мы никак не пересекались. Один раз она пришла ей нужно было что-то от меня по работе, это было что-то не обязательное, я её побаивался, точнее себя, поэтому может, зачем-то сходу нахамил и в закат- курить. Вот и всё общение.

Я хорошо дружил с Викой, коллегой. С ней начала общаться К. Они часто, ходили курить, в столовую и тд. Потом Вика говорила, что К, удивлялась, как со мной можно хоть о чём-то говорить, я тупой такой сякой. Это даже было забавно. Как игра что-ли. В общем, со временем мы с К стали общаться тоже. Через Вику. Если там пивка выпить или отметить, какое событие с Викой , К. тоже приходила.

Тут интересный момент, я всё время думал, что муж у неё кто-то обеспеченный и намного старше, ибо о муже она никогда не говорила, как другие женщины, ни в рассказах о выходных, или ещё как-то, следила за собой, кольца не носила, никто его никогда не видел, ни на работе у неё, ни её с ним. Вроде называла его “батей”. Вне работы никуда раньше не ходила с коллегами. Потом Вика была у них в гостях, и удивилась, что он старше нас всего на пару лет, спортивный, шутит , умный, не пьёт не курит, только как сказала Вика, очень некрасивый внешне. Про внешность я не просто запомнил, я это потом ещё много раз слышал, от знакомых. Всех удивляло, и меня. Как такая красавица, и такой страшный мужик.

С Викой я стал общаться вне работы больше, она оставалась у меня, на выходные и так, чисто дружба с койкой.

Потом Вика и К. перестали друг с другом общаться, Вика вышла из группы, я спрашивал почему, ответила, что у К. тупые шутки, и общаться дальше не интересно. Вика сменила работу. С ней я стал общаться реже через какое-то время.

Дальше К стала общаться с одной старшей коллегой. Я давно уже с ней дружил. Я бывал в гостях, а К тоже стала туда заезжать, посидеть с нами. С течением времени, стала плохо отзываться о муже, вот весь тот самый набор: монстр, козел, меня в лотерею выйграл, и ещё что-то. Даже при мне.

За это время, мне стало казаться, что К мне симпатизирует не только как к другу , то мне на нг или др, специальная кружка, или ручка с надписью в тему. То старшая коллега пошутит, что К ездит нифига не к ней, ведь до этого не ездила. Как-то раз, на посиделках, на меня руки сложила моя руководительница, мне пофиг, а К уставилась на меня, быстро собралась и уехала домой, я даже не сразу заметил. Как-то в такси голову на меня положила. Я тогда сделал вид, что пьян или сплю.

8 марта, после посиделок на работе, и у друзей, поздно уже ночь, она так поздно никогда не задерживается. К спросила где тут продаётся алкоголь. Мы были вдвоем только вышли, чтобы по домам, мне тут два шага, а ей ехать. Понял что никуда она не едет. У меня всё заколотилось. Я говорю пошли. Взяли пива, пошли ко мне. Никто ничего не спрашивал, все само собой(она ни разу не была у меня одна, была с Викой давно) . Пришли. У меня музыка, мигалки, что-то болтаем курим. Я ей про море, как там круто она слушает. И тут. Она мне.

– Андрей, сколько будем мучить друг друга?

– в смысле?

– это уже не может так продолжаться,

Она была трезвой. Я не очень, но мигом протрезвел. Она продолжила говорить, что думает обо мне постоянно уже давно, и что она точно знает что делает, это не манипуляция, не месть, не самоутверждение, она давно это обдумывала, что с мужем как соседи уже живут , что не любит, не спит, и живём один раз, а что будет через 10 лет, ребёнок закончит школу, и что? Жить так? И не дать себе возможность быть счастливой? и что вдруг я уеду (я как-то сказал что собираюсь в другой город работать).

Вот это вот всё, дословно.

Я вот это слушал молча, стараясь сильно не выпучивать глаза. Сказать что я ахерел – это ничего не сказать. Что? Как? Ээээ. Это сон? Шутка? Женщина которая мне нравилась, но казалось, что ничего быть не может, мне сейчас это говорит.

– мы уже не сможем быть друзьями, Добавила К.

Я старался не упасть со стула. Дальше – она начала меня целовать, я не знал что делать, может она пьяна, да вроде нет, говорил, что ещё можно остановиться, а то, я же не железный. Меня током било. Она так близко. Ни разу такого не было. Ломался как телка. Онегин блин.

На утро К написала, что это обязательно надо повторить, но боится меня задушить . Я ответил, как надо, а сам начал думать. “Что это? Это серьёзно или нет с её стороны ? Это просто перепих? Зачем тогда рассказ. И все такое, и страх, и радость, и энергия, и непонятки.

Так она стала приезжать ко мне. Машина у неё хорошая, муж хорошо зарабатывает. А у меня, как поётся у Высоцкого, на окне нихера, только толстая пыль на комоде. Поначалу она несколько раз в день приезжала. Стала готовить, привезла из дома мелкую утварь, нож, ложки. Что-то я купил. Оставалась до позна. Она делала всякие блюда, я шашлыки домашние, пили пиво, курили.

Как-то сидели, она наделала пирожков, пили пиво. Она мне сказала, что ей надо медаль дать, за меня, что я её так долго “френдзонил”. Я сказал что она мне сразу понравилась, как пришла, а тот придурок, что с ней постоянно садился на планерках, меня раздражал больше, чем его клоунский пиджак в клетку. А я терпеть не могу такие пиджаки. Она хохотала, сказала, что я ей сначала показался, тупым, хамом, бабником, и распиздяем. Теперь она видит, что ошибалась, и я не тупой. Сказала, что ей нравится, характер, моя тактичность. Я мол, не выпендриваюсь знаниями, не навязываю, есть и есть. Я это хорошо запомнил, потому, что скоро от моей тактичности и следа не останется.

Я впервые в треугольнике, поэтому не знал, что делать, полезли баги. Я раз пытался у неё выяснить, ну когда ей можно писать, когда нет, я же курю в одной комнате с ней, запах же на одежде будет(она скрывает что курит) , плюс, до поздна до часу до двух ночи, мол не надо ли договориться как-то ?

Она отвечала, что пофиг, она давно сказала мужу, что живёт ради ребёнка, и он должен понять. Я не понял, что он там должен понять, попросил быть осторожнее, перемкнёт мужика, зашибет. Она сказала, что все под контролем, и вообще не та фаза чтобы зашибить. Я больше не касался темы.

На работе о нас стали судачить. Ощущение было, что К. не то что осторожнее быть не собирается, а кайфует от этого. Она светилась вся, и постоянно смеялась, взгляды на меня, причём так естественно, непосредственно. К. как подменили, из рассудительной, деловой, даже циничной, она стала такой. К. трогала меня на работе, поглаживала, мы постоянно торчали в коридоре, в столовой и тд. Слухи по работе пошли уже конкретные, К. об этом говорила старшая коллега подкалывая, она только смеялась, и типа пофиг.Трахались прямо на работе, ну уже это моя инициатива, давно мечтал.

Разговоры тоже – она мне говорила, как и кто чего сказал, про нас, причём ей это нравилось, все слухи собирала, радостно хохотала. Меня это пугало. К. стала говорить, что я как кот лапками от неё отпихиваюсь.

Дошло до того, что меня вызвала руководительница, и прямо сказала что, надо это заканчивать, что за аморальное поведение – закрываться по кабинетам, иначе, она через знакомых передаст мужу К всю ситуацию, я в шоке, куда лезешь, на что я её послал, это не её дело. К. сказала, что ей плевать, если свидетельство о разводе ей показать, может отвалит. Но попритихла.

Тогда же меня начало раздражать, что она от меня уезжает, будет в одном помещении с другим мужчиной, с котрым ребёнок и 10 лет брака, стирать, убирать, и тд. Хоть и говорит, что не любит и спят в разных комнатах, а не приятно. Там быт, уют, обстановка, а у меня что? Тактичность?

Так прошло пару недель. К. Часто устраивала истерики, из-за ревности, то к Вике, которая хотела со мной увидеться, мол я издеваюсь. То к коллеге, которая как-то ночью позвонила пьяная мол приедем к тебе с подругой (ни разу не звонила раньше, тут как с цепи сорвались). То как-то вылавливала меня утром у подъезда, когда я пропал с выключенным телефоном, и опоздал на работу, пришёл, К. из подъезда выходит, мне стало смешно, я был ещё пьян, она обиделась. Потом я так и не смог объяснить, что в этом было смешного. Я говорил, что это издержки холостяцкой жизни, не реагируй так, всех пошлю лесом.

И постоянно дёргалась, и меня дергала. Плюсовала уже наверное. Раз написала, что на выходных не сможем увидеться, а мы договаривались. Я сказал, понял. Она спросила, что я понял? это я так быстро сдаюсь? Я стал оправдываться, может кто заболел, может ещё, что, чего с вопросами приставать. Она стала обижаться. В общем остаётся одна с собакой, большая порода. Муж с сыном ребёнком едут куда-то. Я пришёл за ними, ночевали у меня.

И вот однажды она написала, что делаешь? я был в гостях спросил что делает она? Она сказала ничего лежу плачу, я спросил что случилось, она сказала, что не может говорить, мол завтра, раз ты в гостях, дальше было спрашивать бесполезно, уже проходили. Утром на работе, я сразу зашёл к ней, она была какой-то отстраненной. Я спросил что случилось. Получилось так, а как иначе то, что дома у К. был скандал, как она это мне представила. За все за прокуренные платья, за гулянья где-то до ночи и т. д. Я не знал, что сказать, подумал, вот это ” все под контролем”. На все вопросы, типа и что дальше, отвечала холодно, коротко. Меня этот холод взбесил и тут понеслась (училка) звезда по кочкам,

– да что изменилось, то? Ты не этого ожидала?

– нет.

– А чего?

– ну что он спокойно примет, должен был понимать.

– ты не знала, что может быть такое? Чику срывает. И что ты ему сказала? Он знает о нас ?

Ну и дальше типа, сказала, мол, как есть, что не люблю и все такое, мол делаю что хочу, он орал, замахнулся, и все такое. Сказал собирай вещи. Сказала, что без ребёнка не уйдёт. Замахнулся опять. Шлюха, алкашка .И теперь не знаю что будет когда приеду. Я сказал, что это не кончится, приходите ко мне жить, если будет выгонять. Она сказала, что не получится, ребёнка не отдаст, что надо решить развод, ребёнок и т. д. Я сказал да, что лучше уходить в нейтральную территорию, я со временем смогу приходить(потом она это будет вспоминать как предложение без помощи).

Сказала мне, что нужно затихариться, на неопределённый срок, когда увидимся не знает, но осадочек у меня остался.

В итоге Никто её не выгнал, никуда. Как будто конфликт замялся. Как она говорит, это потому, что мать ребенка, и поэтому он её держит, хотя, скорее всего, все было не так, и про загулы были какие-то подготовленные легенды, а не в наглую прокуренные платья ему под нос. Стала приезжать ко мне со временем реже, готовить перестала, я щипцевал, она отвечала, что не может проводить со мной все время, и есть обязанности, дом уборка, меня бомбило, понимал, что дело не в этом, но остановиться не мог. Её значимость, ту самую тоску по своей собственной семье, по любимой женщине, вот по этим вещам не отрефлексировал. И связал это все с ней. Не просто красивая баба, пусть бегает за мной, а та с которой все уже придумал. Какой дурак. Это же мать, в любом случае ребёнку хуже не сделает, по крайней мере не лишит условий, поэтому и утихла, чтобы не накалять. Нет чтобы мне понять, отстать заняться делами, когда ещё была значимость, но куда там.

Ещё через месяц добился (скалками чем же ещё то) того, что она захотела паузу. И даже тогда это было сказанно в запале, ругани. Отстать не получалось. Потом на мои вопросы что происходит, говорила, всякое что я один раз выгнал её на мороз (было такое в самом начале) , и вот потом выгоню ещё, уже с ребёнком, что чужие дети никому не нужны. Потом, что я тусовщик, а она нет, что не надёжный, и тд. капризный и тд. Я начинал разборки, наговорил ей всякого. Кромешный пиздец. В итоге, она мне сказала, что я постоянно язвлю, что мы ругаемся, что она хотела чтобы всё получилось, и хотела быть со мной, но не получается, а раз так то и нехер стараться, она хотела изменить мою жизнь помочь, мне, а я не меняюсь, что меня придётся толкать, что я к ней постоянно придираюсь то не это это не то, что я ей наговорил такое!!!(было дело).

Сказала, что с ней никто так не разговаривает, и что всех кто так разговаривал, она вычеркнула из жизни. Последнее сказала лично при встрече. Сопокойно.Я и даже там ей пытался что-то объяснять. Распрощались. Больше я ей не писал. Она мне тоже.

Я не пошёл на один вечер, на который нас позвали ещё в мае, она тогда говорила, что купила платье в котором я от неё обалдею, вся радовалась тогда. Она написала :”если ты из-за меня не пошёл , то зря”.

Мы больше мы не виделись. Через месяц на работу. Старшая коллега сказала, что К. Уехала на море, с одной нашей подругой коллегой и детьми , муж дал денег на отдых полностью. Была весела.

С другой стороны, если бы всё было так, как она рассказывала мне, об их руганях, никто бы ей денег, не дал, на моря, потом я узнал, что во время наших встреч, он предлагал, путёвку им на троих в Турцию, она не поехала, тоесть, он тогда даже понятия не имел, что происходит. Не мог он ей ничего предлагать, если бы было так, как она рассказывала мне, если бы она не отрицала все. Или если бы он вообще заподозрил. Значит, врала обоим. Зачем.

Она на море, а меня колбасит.

Я вроде все понимаю, про мой вынос мозга, и херовую ОЗ, и про трындец СЗ, что меня даже в любовниках не оставили.

Но Что это было? Я ей просто под руку подвернулся? Или правда нравился?

Как теперь быть, на работе?