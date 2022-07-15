Главой МИД Бельгии решили назначить телеведущую
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Бывшая телеведущая Аджа Лябиб будет назначена новой главой МИД Бельгии после отставки Софи Вильмес, сообщил представитель правящей коалиции страны Жорж-Луи Буше.
«Решение принято, в ближайшее время мы направимся на аудиенцию к королю», – передает РИА «Новости» слова Буше.
Ожидается, что король бельгийцев Филипп примет Лябиб в пятницу для приведения к присяге в качестве нового министра правительства. На церемонии будет присутствовать бельгийский премьер Александер де Кроо.
Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, с апреля находившаяся в бессрочном отпуске, сообщила в четверг, что окончательно покидает правительство по семейным причинам.
«Болезнь моего мужа станет тяжелой схваткой, во время которой я хочу находиться рядом с ним, а также с нашими детьми. Мои нынешние функции в правительстве этого не позволяют», – сообщила Вильмес.
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