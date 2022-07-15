 

Российские военные бомбили в Виннице «нациков»… в возрасте от 4 лет

15.07.2022, 11:46, Новости дня
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В доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен российский ракетный удар, готовились силы ВСУ, заявил в ООН старший советник постпредства РФ при организации Евгений Варганов.

– Россия наносит удары только по военным объектам в Украине. Удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины.

Варганов также отметил, что украинские военные сами наносят удары по гражданским, приведя в пример недавнюю атаку на Новую Каховку, в результате которой «погибли их же [украинские] мирные жители».

Отметим, Варганов стал первым официальным представителем российской власти, прокомментировавшим удар по Виннице.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что в Минобороны ей сказали, что целились «в дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». Представители ведомства это не комментировали.

В Минобороны РФ заявили:

– 13 июля высокоточными ракетами «Калибр» был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице — там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.

Здание дома офицеров в Виннице используется как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия, в том числе на 14 июля.

Ракетный удар по Виннице, находящейся в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром, в 10-50. По последней информации ГСЧС Украины, в результате удара погибли 23 человека, включая трех детей в возрасте от 4 лет. Еще 71 человек госпитализирован, всего за медицинской помощью обратились 117 человек. До сих пор пропавшими без вести числятся 18 жителей.

Сведения о погибших мирных жителях подтверждаются многочисленными фото и видео с места событий.



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