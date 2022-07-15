Для поддержки профессиональных клубов в Минспорта предложили легализовать договорные матчи

На состоявшемся в Новогорске круглом столе «Будущее российского профессионального спорта» участниками были озвучены возможные решения по поддержке клубов без привлечения бюджетных инвестиций. Наиболее действенным методом в Минспорта назвали временное снятие запрета на договорные матчи.

«Сейчас наши профессиональные клубы отстранены от международных соревнований. Из-за санкций прекращена или существенно ограничена спонсорская поддержка, у футбольных клубов нет денег, поступавших от УЕФА, ещё более тяжёлая ситуация, если речь идёт о баскетболе, волейболе, гандболе. Перекладывать всё на плечи региональных властей, когда есть ряд других проблем – решение нерациональное. А вот договорные матчи могли бы покрыть часть расходов, включая зарплаты игроков», – заявил представитель Минспорта.

В ведомстве отметили, что администрация, игроки и тренеры команд должны «позаботиться, чтобы зрелище выглядело правдоподобно», в противном случае могут возникнуть вопросы у букмекеров и болельщиков.

«В таком случае даже при отмене уголовного наказания и дисквалификации не получится заработать. Также необходимо засекретить информацию о договорных играх», – резюмировали участники круглого стола.

В Минспорта подчеркнули, что меры будут носить временный характер. После снятия санкций со стороны международных спортивных организаций их отменят.

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