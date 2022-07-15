 

Для поддержки профессиональных клубов в Минспорта предложили легализовать договорные матчи

15.07.2022, 11:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На состоявшемся в Новогорске круглом столе «Будущее российского профессионального спорта» участниками были озвучены возможные решения по поддержке клубов без привлечения бюджетных инвестиций. Наиболее действенным методом в Минспорта назвали временное снятие запрета на договорные матчи.

«Сейчас наши профессиональные клубы отстранены от международных соревнований. Из-за санкций прекращена или существенно ограничена спонсорская поддержка, у футбольных клубов нет денег, поступавших от УЕФА, ещё более тяжёлая ситуация, если речь идёт о баскетболе, волейболе, гандболе. Перекладывать всё на плечи региональных властей, когда есть ряд других проблем – решение нерациональное. А вот договорные матчи могли бы покрыть часть расходов, включая зарплаты игроков», – заявил представитель Минспорта.

В ведомстве отметили, что администрация, игроки и тренеры команд должны «позаботиться, чтобы зрелище выглядело правдоподобно», в противном случае могут возникнуть вопросы у букмекеров и болельщиков. 

«В таком случае даже при отмене уголовного наказания и дисквалификации не получится заработать. Также необходимо засекретить информацию о договорных играх», – резюмировали участники круглого стола.

В Минспорта подчеркнули, что меры будут носить временный характер. После снятия санкций со стороны международных спортивных организаций их отменят.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.22 / Тихий ужас: как выглядит в гробу пролежавший десять дней Пьер Нарцисс

07.10.21 / Привезла из Японии рецепт маски от морщин (называю ее скромно – ключ молодости)

10.02.21 / Астроном Ави Лёб: Оумуамуа – это корабль пришельцев

14.07.22 / Стала известна погода в Москве на выходных

19.11.20 / Автор книги «Стабильный заработок без вложений» подрался с бизнес-тренером за место в переходе для попрошайничества

16.09.20 / Карди Би подала на развод с рэпером Offset после трех лет брака

19.02.21 / РПЦ лишит сана священников без партбилета «Единой России»

19.08.21 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча поделилась редкими фото с мужем и старшим сыном

04.12.20 / Дональд Трамп подписал указ о возведении стены вокруг Белого дома

11.06.22 / Телеканал France 24 развенчал фейк о переброске Финляндией войск к границе с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика