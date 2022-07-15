Мнение: ВСУ отходят из Северска
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По данным армии ЛНР на 11 часов.
1. Противник небольшими группами отходит из Северска в рамках выполнение боевого распоряжение на скрытый отвод войск.
2. Наши войска уже закрепились на восточных окраинах Северска и ведут зачистку вглубь города.
3. Противник все еще оказывает очаговое сопротивление.
4. Ряд высот под Северском по-прежнему контролируется противников.
5. Дорога Северск-Соледар пока не перерезана.
В целом, все идет к тому, что в ближайшие дни Северск перейдет под контроль ВС РФ т армии ЛНР. И мы конечно вспомним заявления украинской пропаганды, что "после занятия Лисичанска ВС РФ не сможет занять ни один город".
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Источник: Colonel Cassad
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