Зачем прилетала Алла? – Личное мнение

Когда людям совсем уж заняться нечем, они начинают обсуждать Пугачёву. С лёгкой руки одного журналиста поползли слухи, что по пути из Израиля в Юрмалу, кто-то видел Пугачёву в Москве.



Фото: Соцсети

«Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве», — цитирует слова Пятый канал.

Не знаю, что за знакомые у журналиста, но если послушать моих знакомых, в этой жизни возможно вообще всё — от конца света до заговора инопланетян.

Ходит такая Алла по Москве в балахоне, бродит. А тут знакомые знакомых её и увидели!

Нет, сфотографировать было некогда. В ступор впали. Но зато потом знакомые знакомых рассказали знакомым, а те, в свою очередь, своим знакомым, чтобы уже эти люди поведали нам всю правду.

Чего ходила по столице Пугачёва, кого искала, какие дела решала, пока неизвестно. Поле для фантазий непаханое.

Можно предположить, что думала, за кого бы ей снова выйти замуж. Знакомые знакомых это наверное подтвердят. Или, возможно, Пугачёва что-то забыла дома. Прилетела срочно забрать, а заодно побродить по Москве. Знакомые знакомых застукали Аллу за этим делом и всё рассказали. Не исключён, впрочем, вариант, что они дату спутали, а видели Пугачёву три года назад.

Зачем прилетала Алла — вопрос очень сложный. Сложность его в том, что с вероятностью, стремящейся к ста процентам, в Москве её не было.

А вы кого видали на улице?

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