 

Зачем прилетала Алла? – Личное мнение

15.07.2022, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда людям совсем уж заняться нечем, они начинают обсуждать Пугачёву. С лёгкой руки одного журналиста поползли слухи, что по пути из Израиля в Юрмалу, кто-то видел Пугачёву в Москве.


Фото: Соцсети

«Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве», — цитирует слова Пятый канал.

Не знаю, что за знакомые у журналиста, но если послушать моих знакомых, в этой жизни возможно вообще всё — от конца света до заговора инопланетян.

Ходит такая Алла по Москве в балахоне, бродит. А тут знакомые знакомых её и увидели!

Нет, сфотографировать было некогда. В ступор впали. Но зато потом знакомые знакомых рассказали знакомым, а те, в свою очередь, своим знакомым, чтобы уже эти люди поведали нам всю правду.

Чего ходила по столице Пугачёва, кого искала, какие дела решала, пока неизвестно. Поле для фантазий непаханое.

Можно предположить, что думала, за кого бы ей снова выйти замуж. Знакомые знакомых это наверное подтвердят. Или, возможно, Пугачёва что-то забыла дома. Прилетела срочно забрать, а заодно побродить по Москве. Знакомые знакомых застукали Аллу за этим делом и всё рассказали. Не исключён, впрочем, вариант, что они дату спутали, а видели Пугачёву три года назад.

Зачем прилетала Алла — вопрос очень сложный. Сложность его в том, что с вероятностью, стремящейся к ста процентам, в Москве её не было.

А вы кого видали на улице?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / В Кремле подвели итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности

20.04.22 / Мнение: Колумбия вместо России, закупки нефти Индией и может ли ОПЕК заменить Россию

06.05.22 / Расширение НАТО на восток посеяло семена украинского конфликта

28.11.20 / ПУТЬ К СВОБОДЕ

18.01.22 / Естественно, Алису люблю больше: мать Тимати рассказала о своих отношениях с внуками

14.02.22 / Мнение: Психическая атака?

10.06.21 / Ольга Бузова удостоена звания заслуженной артистки ДНР

04.04.22 / Мнение: Письмо: “Ласковый, нежный, заботливый”

02.11.20 / Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет мамой в четвертый раз

03.09.21 / Скандалы: Григорий Зусев не вписался в реализацию космической программы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика