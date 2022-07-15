“Для меня на первом месте уважение”: Григорий Лепс рассказал, что ему важно в отношениях с женщинами

У пятидесятидевятилетнего певца Григория Лепса за плечами два брака. Сейчас сердце артиста свободно. Музыкант рассказал о том, что является для него приоритетным в отношениях с представительницами прекрасного пола.

Философия артиста

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» считает, что любовь может просуществовать год, несколько лет, даже до конца дней, однако она вовсе не гарантирует уважение в паре. А, по мнению артиста, именно уважение является приоритетным для построения гармоничных отношений.

Певец признался, что за жизнь влюблялся несколько раз, но он не может сказать, уважал ли своих женщин или нет. Знаменитость предполагает, что и в него тоже влюблялись, но тоже не факт, что уважали. Сам артист подчеркивает: он со своей стороны делал все возможное, чтобы завоевать уважение. По его мнению, если партнер не уважает, то от него нужно бежать подальше без раздумий.

Пополнение в семействе

В конце прошлого года Лепс развелся со второй женой Анной, с которой прожил более двадцати лет, родил трех детей. Причины расставания по-прежнему остаются под вопросом. Сам артист недавно разоткровенничался и признался в том, что это он обидел экс-супругу и что ответственность за крах союза всецело лежит на нем. Возможно, так оно и есть, поскольку известно, что инициатором развода стала Анна.

У артиста есть старшая дочь от первого брака Инга. В апреле текущего года она вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, с которым прожила два года. Недавно стало известности о беременности Инги. Данную информацию уже подтвердил ее звездный папа: правда, не раскрыл пол ребенка. Впервые Лепс станет дедушкой уже осенью текущего года.

У него есть также дети от второго брака. Еве 19 лет, Николь – 15 лет, Ивану – 11 лет. После развода родителей они остались жить с мамой, однако не прекратили общения с отцом. Он по-прежнему принимает активное участие в их жизни.