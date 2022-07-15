Артемий Лебедев рассказал, как ему желали смерти после поездки на Донбасс

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.

По словам дизайнера, за последние несколько дней он получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках». Лебедев добавил, что ему желали, чтобы страдал не только он, но и его родственники. «Больше всего на свете меня бесит, что кто-то может желать смерти кому-то», – передает RT его слова.

Лебедев пояснил, что это произошло после того, как он на выходных съездил в Донецкую народную республику, а также в Херсонскую и Запорожскую области, в частности, посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Запорожскую АЭС в Энергодаре.

«Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», – резюмировал он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «люди, желающие для РФ и россиян смерти, – ублюдки и выродки».

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