 

Артемий Лебедев рассказал, как ему желали смерти после поездки на Донбасс

15.07.2022, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.

По словам дизайнера, за последние несколько дней он получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках». Лебедев добавил, что ему желали, чтобы страдал не только он, но и его родственники. «Больше всего на свете меня бесит, что кто-то может желать смерти кому-то», – передает RT его слова.

Лебедев пояснил, что это произошло после того, как он на выходных съездил в Донецкую народную республику, а также в Херсонскую и Запорожскую области, в частности, посетил Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Запорожскую АЭС в Энергодаре.

«Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», – резюмировал он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «люди, желающие для РФ и россиян смерти, – ублюдки и выродки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.21 / В РФ сообщили об освобождении попавших в плен в Ливии украинца и россиян

07.10.20 / Британия решила добиваться новых санкций против России

28.12.20 / Из-за политической ситуации в Беларуси у Минска могут забрать право проводить чемпионат мира по хоккею – СМИ

19.02.22 / Сводный отряд волонтеров приступает к работе на приграничных переходах с ДНР и ЛНР

12.03.21 / 13 марта в Украине потеплеет до +12 °С – Укргидрометцентр

24.11.20 / В США захотели маркировать оплаченные иностранными властями программы на ТВ

16.03.22 / Марка Abarth представила свой первый кроссовер

26.10.21 / NVIDIA выпустила новый майнинговый процессор за 4300 долларов

01.02.21 / На Земле начинается шестое «массовое вымирание»

09.08.21 / Устроившего поножовщину возле кафе мужчину задержали в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика