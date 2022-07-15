ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил глава фракции Владимир Васильев.

«Поддержали единогласно», – передает РИА «Новости» его слова.

Как сообщил глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), первым пунктом повестки на пленарном заседании Госдумы будет обсуждение кандидатуры Мантурова на новый пост.

«Первым пунктом повестки на пленарном заседании (Госдумы) будет обсуждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера», – сказал он.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что Минпромторг является сегодня «мотором сопротивления западным санкциям» и сообщил о готовности партии «Новые люди» поддержать кандидатуру Мантурова.

Глава правительства Михаил Мишустин назвал Мантурова профессионалом с большим опытом и пожелал удачи кандидату на новой должности.

Российский лидер Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером.

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