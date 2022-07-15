 

Россиян заставят строить одинаковые дома

15.07.2022, 10:05, Разное
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Когда гуляешь по новой российской деревне, диву даешься, насколько творчески развитая у нас страна. Ассортимент стилей и форм зачастую поражает. Однако по мнению законодателей, такая эклектика лишь вредит России и ее гражданам. Ведь государству труднее выдавать ипотеки на такое жилье, а значит, и предложений по кредитам может стать меньше. Эксперты решили усовершенствовать этот сегмент экономики.

Именно поэтому в России предлагают ввести единый стандарт для строительства всех загородных частных домов. Об этом говорили на совещании Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором участвовали эксперты Минстроя и Минпромторга, сообщает газета “Известия”. Документ намерены отправить в российское правительство, пишет РИА ФАН.

Инициаторы идеи уверены, что такой шаг поможет развивать ипотечное кредитование на частные дома в России. Ведь пока цены на загородное жилье только растут, а ГОСТ поможет быстрее стабилизировать ситуацию.

Работа над стандартами по строительству загородных домов уже ведется, документ могут утвердить уже в III квартале следующего года.

В Минпромторге считают, что введение ГОСТа позволит упростить экспертизу строящихся и уже возведенных домов. Снизятся риски для банков, которые выдают ипотеки, а значит, появятся более выгодные кредитные предложения для граждан. В Госдуме поддержали инициативу.



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