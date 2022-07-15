 

Школьникам разрешат ссылаться на TikTok при сдаче экзаменов

15.07.2022, 9:57, Разное
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При проверке знаний по гуманитарным предметам школьники всё чаще сталкиваются со сложностью в приведении аргументов в пользу общечеловеческих ценностей.

Министерство просвещения планирует решить проблему через расширение источников для цитирования.

– Мы идем навстречу подрастающему поколению и учитываем их интересы, потребности и возможности. Раньше школьнику на вопрос о пользе альтруизма приходилось цитировать «Войну и мир» Льва Толстого или вспоминать фильм «Жизнь прекрасна», то теперь ему достаточно будет вспомнить, как его любимый тиктокер Sharl_latan раздавал фитнес браслеты бездомным бабушкам, а в конце ролика нашёл чемодан с деньгами. В конце концов, важен смысл, а не форма, – пояснили в министерстве.

В ведомстве также заверили, что «всякие ноунеймы» в КИМы не попадут» – брать аргументы можно будет только из проверенного списка источников. TikTok-аккаунт должен будет иметь галочку сертификации и не менее пятисот тысяч подписчиков на момент публикации ролика. Длина же клипа должна составлять не менее 45 секунд. По прогнозам чиновников, уже в следующем году нововведение поднимет среднюю оценку за итоговое сочинение и экзамены по русскому языку и литературе на 12, 9, и 7 пунктов соответственно.

Решение уже получило широкое одобрение на местах.

– Современные дети не могут даже прочитать краткое содержание книги или просмотреть рецензию на фильм. Про жизненный опыт я вообще молчу, эти дебилы (уж простите мой французский) дальше своего телефона не смотрят, так пусть хоть там чему-то полезному учатся, – поддержала нововведение Антонина Викторенко, завуч по воспитательной работе с 40-летним стажем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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